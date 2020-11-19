Яркий и харизматичный участник романтического реалити «Холостячка» Андрей Шатырко признался, что он влюблен в Ксению Мишину! Несомненно, мужчина покоряет сердце главной героини каждую неделю и уверенно идет к своей цели. Как Холостячка стала его музой и как мужчина планирует их совместное будущее — читайте в материале.

Андрей довольно открытый и искренний мужчина. Ему не сложно признаться о своих переживаниях и чувствах. Поэтому участник смело согласился с тем, что он таки влюблен в Ксению Мишину.

«Безусловно, да. Я влюблен. Увидел эту искру в себе еще в момент знакомства год назад. Почему не начал действовать сразу? Я живу по принципу строить отношения там, где этому есть место. Я думал о ней долгое время. А когда пришел на Первую вечеринку в реалити, я понял, что это и есть то самое чувство. Образ Ксении в моей голове был очень давно, еще до знакомства с ней. Я даже думал набить два года назад татуировку в виде силуэта такого образа — хотел притянуть любовь в свою жизни. Вселенная мне ее прислала, как награду», — говорит Шатырко.

Мужчину абсолютно не смущают график работы Холостячки, профессия актрисы и популярность. Он ставит в приоритет их отношения и уверяет, что точно не будет лишних скандалов и ревности. А вот будет ли Андрей спокойно ждать Ксюшу дома, пока Холостячка на съемках?

«Даже не планирую ждать дома. Я человек-создатель. В human-design это называется генератором. Я человек, который 24/7 в делах. Это не только работа. Это бизнес, музыка, проекты, спорт, социальная деятельность, семья, друзья. Я люблю насыщать свою жизнь достижениями и удовольствием от того, что делаю. Поэтому считаю, что идеально, когда в семье 2 человека реализовываются. А когда на выходные они летят вместе, например, в Одессу — им просто хорошо. Но отношения с Ксюшей, безусловно, в приоритете», — отмечает участник реалити.

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Полное интервью Андрея Шатырко читайте в журнале «Теленеделя»!

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