Я закоханий: Учасник Андрій Шатирко про Холостячку

Яскравий і харизматичний учасник романтичного реаліті «Холостячка» Андрій Шатирко зізнався, що він закоханий у Ксенію Мішину! Без сумніву, чоловік підкорює серце головної героїні щотижня і впевнено йде до своєї мети. Як Холостячка стала його музою і як чоловік планує їхнє спільне майбутнє — читайте в матеріалі.

Андрій доволі відкритий і щирий чоловік. Йому не важко зізнатися про свої переживання і почуття. Тому учасник сміливо погодився з тим, що він таки закоханий у Ксенію Мішину.

«Безумовно, так. Я закоханий. Побачив цю іскру в собі ще в момент знайомства рік тому. Чому не почав діяти відразу? Я живу за принципом будувати стосунки там, де для цього є місце. Я думав про неї тривалий час. А коли прийшов на Першу вечірку в реаліті, я зрозумів, що це і є те саме почуття. Образ Ксенії в моїй голові був дуже давно, ще до знайомства з нею. Я навіть думав набити два роки тому татуювання у вигляді силуету такого образу — хотів притягнути кохання в своє життя. Всесвіт мені її надіслав, як нагороду», — каже Шатирко.

Чоловіка зовсім не бентежать графік роботи Холостячки, професія актриси і популярність. Він ставить у пріоритет їхні взаємини і запевняє, що точно не буде зайвих скандалів і ревнощів. А чи буде Андрій спокійно чекати Ксюшу вдома, поки Холостячка на зйомках?

«Навіть не планую чекати вдома. Я людина-творець. У human-design це називається генератором. Я людина, яка 24/7 у справах. Це не тільки робота. Це бізнес, музика, проєкти, спорт, соціальна діяльність, сім’я, друзі. Я люблю насичувати своє життя досягненнями і задоволенням від того, що роблю. Тому вважаю, що ідеально, коли в родині 2 людини реалізовуються. А коли на вихідні вони летять разом, наприклад, в Одесу — їм просто добре. Але стосунки з Ксюшею, безумовно, у пріоритеті», — зазначає учасник реаліті.

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Повне інтерв’ю Андрія Шатирка читайте в журналі «Теленеделя»!

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