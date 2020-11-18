У мене є свої цілі: Назар прокоментував скандал на проєкті «Холостячка»

У 4 випуску реаліті «Холостячка» з гучним скандалом пішов Назар. Чоловік протягом трьох тижнів спекулював на сині, вихованням якого не займався до старту проєкту. Як стало відомо на пресконференції, за місяць до Першої вечірки зразковий тато і вихователь вирішив повідомити Платонові про своє батьківство. Безумовно, це викликало негатив як від Холостячки, так і від глядачів. Та як же сам Назар прокоментував цю ситуацію?

Ще на другому тижні всі здивувалися, коли чоловік привів на перше побачення сина Платона. Свій вчинок ексучасник пояснив просто: він хотів познайомити дитину зі світом зйомок. Це було особливо важливо для Назара, адже хлопчик мріє стати блогером. Однак щодо Ксенії, то поза камерами він не став би цього робити. Виникає запитання, чому чоловік не покликав сина за лаштунки, а за кожної нагоди нагадував про своє батьківство Холостячці?

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Чи спекулював Назар?

Сам Назар упевнений, що ні. Однак Платона використовував у своїх цілях, це заперечувати не став. Що ж тоді в розумінні Назара «спекуляція», також залишається незрозумілим. «У мене є свої цілі, і я б їх досягав навіть без Платона. Його я познайомив більше з медійним світом», — каже ексучасник.

І якщо познайомити Холостячку з сином Назар наважився, то розповісти правду — ні. «Я не вважаю Ксюшу настільки близькою, щоб розповідати про стосунки з сином. Я розповів поверхнево», — зазначив Назар.

«Хочу ще раз навести довідки. Мама Платона — не моя дружина. З нею ми поспілкувалися, попросили вибачення одне в одного, це було негарно з її і з мого боку. Зараз з Платоном бачимося раз на тиждень, у суботу або неділю», — підсумував холостяк.

Чи зробив Назар висновки? Чоловік зізнався, що не звик озиратися назад і цінує своє минуле.

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