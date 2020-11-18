В 4 выпуске реалити «Холостячка» с громким скандалом ушел Назар. Мужчина на протяжении трех недель спекулировал на сыне, воспитанием которого не занимался до старта проекта. Как стало известно на пресс-конференции, за месяц до Первой вечеринки примерный папа и воспитатель решил сообщить Платону о своем отцовстве. Безусловно, это вызвало негатив как от Холостячки, так и от зрителей. Но как же сам Назар прокомментировал данную ситуацию?

Еще на второй неделе все удивились, когда мужчина привел на первое свидание сына Платона. Свой поступок экс-участник объяснил просто: он хотел познакомить ребенка с миром съемок. Это было особенно важно для Назара, ведь мальчик мечтает стать блогером. Однако что касаемо Ксении, то вне камер он не стал бы этого делать. Возникает вопрос: почему мужчина не пригласил сына в закулисье, а при каждой возможности упоминал о своем отцовстве Холостячке?

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Спекулировал ли Назар?

Сам Назар уверен, что нет. Однако Платона использовал в своих целях, этому противоречить не стал. Что же тогда в понимании Назара «спекуляция», также остается непонятным. «У меня есть свои цели, и я бы их достигал даже без Платона. Его я познакомил больше с медийным миром», — говорит экс-участник.

И если познакомить Холостячку с сыном Назар осмелился, то рассказать правду — нет. «Я не считаю Ксюшу настолько близкой, чтобы рассказывать об отношениях с сыном. Я рассказал поверхностно», — отметил Назар.

«Хочу еще раз навести справки. Мама Платона — не моя жена. С ней мы пообщались, извинились друг перед другом, это было некрасиво с ее и с моей стороны. Сейчас с Платоном видимся раз в неделю, в субботу или воскресенье», — заключил холостяк.

Сделал ли Назар выводы? Мужчина признался, что не привык оглядываться назад и ценит свое прошлое.

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