«Холостячка»: Побачення Ксенії Мішиної з Женею, йога на воді і парна медитація

5 випуск відбувся поза цивілізацією. Холостячка побачила чоловіків з нового боку. Відсутність комфорту не завадила Євгенію Ковтуненку підкорити Ксенію своєю турботою й уважністю. Та найбільш пам’ятними моментами стали йога на воді та медитація. Чи вдалося Холостячці по-новому подивитися на чоловіка? І чи закінчилася зустріч поцілунком?

Ранок почався зі сніданку від юриста і кухаря на мільярд — Жені. Згодом стало зрозуміло, що Євгеній ще й практик медитації на мільйон. Двоє вирушили на заняття йогою. Ксюша придумала поєднати звичне хобі з освоєнням нового. Тож Холостячка і Женя взялися за медитацію на… сапах. На практиці це виявилося далеко не реальним заняттям. І тому через кілька сотень спроб зловити рівновагу пара вирішила забути про йогу і просто насолоджуватися моментом.

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«Це було дуже круто і весело. Ми класно накупалися. Жодна спроба не увінчалася успіхом, і я подумала: Женю, а давай просто поплаваємо», — зізналася Ксюша.

Під час особистого спілкування двоє знайшли контакт у медитації. Євгеній зізнався, що цікавиться езотерикою, а також хвильовою роботою мозку. Кожен ранок чоловіка починається з медитації і подяки всесвіту.

«У нього багатий світогляд, він не звертає уваги на якісь дрібниці. Женя мислить глобально і всесвітньо. Зрілий… Поряд із ним мене просто захопило. Це інший шлях стосунків», — поділилася Холостячка.

Та наприкінці побачення Ксенія зазначила, що поки дивиться на чоловіка з холодним розумом. Їй хотілося б, щоб почуття виникли, але поки потрібно розібратися, що вона насправді відчуває. Тому Женя залишився без поцілунку і поки без бутоньєрки. Однак свій вибір Холостячка зробить на Церемонії!

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