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Как Холостячка Ксения Мишина принимала решение на Первой вечеринке

27.10.2020

Уже известно, кто стал участниками проекта «Холостячка». Мужчины в эту пятницу отправятся на первые свидания с Ксенией. Однако этому предшествовал важный выбор главной героини. Как она принимала решение на Первой вечеринке — смотрите в эксклюзивном видео из 1 выпуска романтического реалити «Холостячка».     

16 мужчин приехали на Первую вечеринку. Однако бутоньерки получили не все. Холостячка довольно чувственная и пронзительная девушка, способная сразу понять намерения человека. Поэтому некоторые участники покинули проект в первый же день. Среди них был пикапер, который успел похвастаться 300 женщинами на своем счету, а также бизнесмен-флорист без цветов, который сделал вид, что не помнит Ксюшу. А вот Павел Ковчег поспешил хвастаться своим состоянием и богатством. Для Мишиной это далеко не главный показатель мужественности, верности и надежности. Поэтому с ним девушка также попрощалась. 

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Как Ксения Мишина принимала решение перед Церемонией — смотрите в эксклюзивном видео. 

Video: Как Холостячка Ксения Мишина принимала решение на Первой вечеринке

Как Ксения Мишина принимала решение на Первой вечеринке — смотрите в эксклюзивном видео из 1 выпуска романтического реалити Холостячка от 23.10.2020

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