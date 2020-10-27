Уже відомо, хто став учасниками проєкту «Холостячка». Чоловіки цієї п’ятниці вирушать на перші побачення з Ксенією. Однак цьому передував важливий вибір головної героїні. Як вона ухвалювала рішення на Першій вечірці — дивіться в ексклюзивному відео з 1 випуску романтичного реаліті «Холостячка».

16 чоловіків приїхали на Першу вечірку. Однак бутоньєрки отримали не всі. Холостячка досить чуттєва і прониклива дівчина, здатна відразу зрозуміти наміри людини. Тому деякі учасники залишили проєкт у перший же день. Серед них був пікапер, який устиг похизуватися 300 жінками на своєму рахунку, а також бізнесмен-флорист без квітів, який вдав, що не пам’ятає Ксюші. А ось Павло Ковчег поспішив похвалитися своїми статками і багатством. Для Мішиної це далеко не головний показник мужності, вірності і надійності. Тому з ним дівчина також попрощалася.

Більше на тему: «Холостячка»: Збентежені чоловіки, або Найбільші конфузи Першої вечірки

Як Ксенія Мішина ухвалювала рішення перед Церемонією — дивіться в ексклюзивному відео.

Video: Як Холостячка Ксенія Мішина ухвалювала рішення на Першій вечірці Як Ксенія Мішина ухвалювала рішення на Першій вечірці — дивіться в ексклюзивному відео з 1 випуску романтичного реаліті Холостячка від 23.10.2020

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ