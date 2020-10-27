Глядач уже в передчутті другого випуску проєкту «Холостячка». Сезон обіцяє бути справжньою романтичною пригодою, де головна героїня і чоловіки переживуть яскравий спектр емоцій. Однак не завжди в історії кохання все ідеально і красиво. Часом хвилювання виходить з-під контролю і все йде не за планом. Як учасники проєкту «Холостячка» збентежилися перед Ксенією Мішиною — дивіться в ексклюзивному відео з Першої вечірки.

Перша зустріч і враження мають бути бездоганними. Усі до цього прагнуть, особливо якщо налаштовані на серйозні стосунки та їх стрімкий розвиток. Однак засліплені красою головної героїні чоловіки під час знайомства з нею забували слова, починали недоречно жартувати, а дехто навіть не міг угамувати тремтіння в руках. Найбільші конфузи Першої вечірки — дивіться в ексклюзивному відео!

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Video: «Холостячка»: Збентежені чоловіки, або Найбільші конфузи Першої вечірки Як учасники проєкту Холостячка 2020 збентежилися перед Ксенією Мішиною — дивіться в ексклюзивному відео з Першої вечірки онлайн в матеріалі

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