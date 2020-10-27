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«Холостячка»: Мужчины в замешательстве, или Самые большие конфузы Первой вечеринки

27.10.2020

Зритель уже в предвкушении второго выпуска проекта «Холостячка». Сезон обещает быть настоящим романтическим приключением, где главная героиня и мужчины переживут яркий спектр эмоций. Однако не всегда в истории любви все идеально и красиво. Порой волнение выходит из-под контроля и все идет не по плану. Как участники проекта «Холостячка» оказались в замешательстве перед Ксенией Мишиной — смотрите в эксклюзивном видео с Первой вечеринки.    

Первая встреча и впечатление должны быть безупречными. Все стремятся к этому, особенно если настроены на серьезные отношения и их стремительное развитие. Однако ослепленные красотой главной героини мужчины при знакомстве с ней забывали слова, начинали глупо шутить, а кое-кто даже не мог совладать с дрожью в руках. Самые большие конфузы Первой вечеринки — смотрите в эксклюзивном видео!

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Video: «Холостячка»: Мужчины в замешательстве, или Самые большие конфузы Первой вечеринки

Как участники проекта Холостячка 2020 оказались в замешательстве перед Ксенией Мишиной — смотрите в эксклюзивном видео с Первой вечеринки онлайн в материале

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