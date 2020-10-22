«Холостячка»: юрист на миллиард Евгений Ковтуненко стал участником реалити
22.10.2020
Продолжаем приоткрывать занавес на грядущую премьеру осени — «Холостячка». За сердце главной героини Ксении Мишиной будет бороться юрист на миллиард — Евгений Ковтуненко!
Третий участник, о ком стало известно, — 36-летний Евгений Ковтуненко! На Первой вечеринке мужчина будет производить впечатление на Холостячку и сделает все возможное, чтобы получить бутоньерку.
«Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению. Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека», ― прокомментировал Евгений.