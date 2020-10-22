Продовжуємо відкривати завісу на майбутню прем’єру осені — «Холостячка». За серце головної героїні Ксенії Мішиної боротиметься юрист на мільярд — Євгеній Ковтуненко!

Третій учасник, про якого стало відомо, — 36-річний Євген Ковтуненко! На Першій вечірці чоловік справлятиме враження на Холостячку і зробить усе можливе, щоб отримати бутоньєрку.

«Я залишив свої бізнеси, щоб спробувати побудувати кохання. Хочу познайомитись і більше дізнатися про Ксенію. Я спеціально не вивчав її соціальні мережі, бо тільки у спілкуванні можна зрозуміти глибину людини», — прокоментував Євгеній.

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Дивіться романтичне реаліті «Холостячка» вже цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на СТБ.

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