«Холостячка»: Олександр Еллерт побореться за серце Ксенії Мішиної

Стало відоме ім’я ще одного учасника романтичного реаліті «Холостячка». Уже цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра найбажанішого проєкту, в якому ми побачимо головну героїню Ксенію Мішину відкритою, чесною і без завченого сценарного тексту. А за її серце побореться сценарист і автор студії «Квартал 95» Олександр Еллерт! Більше — в матеріалі.

На Першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників і враження, яке вони справлять на Ксенію. Одним з претендентів на серце Холостячки став 33-річний автор і сценарист студії «Квартал 95», учасник «Ліги сміху» Олександр Еллерт.

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Цього чоловіка Ксенія могла очікувати на Першій вечірці, оскільки щойно розпочався кастинг, у своїх соціальних мережах Олександр заявив, що він іде в проєкт «Холостячка». Жартував він чи ні, було незрозуміло.

«Коли я дізнався, що Холостячкою стала Ксенія Мішина — симпатична, кайфова, цікава, пішов нестандартним шляхом і записав жартівливі сторіз. Так ми познайомилися заочно. На проєкт я прийшов поборотися за серденько першої української Холостячки. Була Ксенія Мішина, а стане Ксенія Сашина», — впевнений Олександр.

До речі, Олександр Еллерт та Андрій Рибак, про участь якого стало відомо вчора, — друзі. Як вони пройдуть цей шлях на проєкті і чи не завадить кохання дружбі, дізнаємося вже скоро. Дивіться романтичне реаліті «Холостячка» цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на СТБ.

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