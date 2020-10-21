Уже цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостячка». Головною героїнею стала акторка театру і кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина. Саме за її серце боротимуться 15 найдостойніших чоловіків країни. Відомо, хто став першим учасником реаліті! Більше читайте в матеріалі.

На першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників та враження, яке вони справлять на Ксенію. Одним з претендентів на серце Холостячки став 28-річний радіоведучий «Русского Радио Україна», учасник «Ліги сміху» та інших телевізійних проєктів Андрій Рибак.

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У Ксенії та Андрія було спілкування в соціальних мережах перед проєктом, але воно не склалося аж настільки, що Холостячка навіть заблокувала його в інстаграмі. Чи зможе Андрій змінити думку про себе при зустрічі?

«Я йду в цей проєкт боротися за дівчину. Конкуренція мене зовсім не лякає. Є невелике хвилювання, але перед важливими подіями воно завжди буває», — прокоментував учасник проєкту.

Дивіться романтичне реаліті «Холостячка» вже цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на СТБ.

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