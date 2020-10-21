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Первый участник проекта «Холостячка»: радиоведущий и комик Андрей Рыбак

21.10.2020

Уже в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка». Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться 15 самых достойных мужчин страны. Известно, кто стал первым участником реалити! Больше читайте в материале.

На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников и впечатление, которое они произведут на Ксению. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 28-летний радиоведущий «Русского Радио Україна», участник «Лиги смеха» и других телевизионных проектов Андрей Рыбак.

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У Ксении и Андрея было общение в социальных сетях до проекта, но оно настолько не заладилось, что Холостячка даже заблокировала его в инстаграме. Сможет ли Андрей изменить мнение о себе при встрече?

«Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совершенно не пугает. Есть небольшое странное волнение, но перед важными мероприятиями оно всегда присутствует», — прокомментировал участник проекта.

холостячка

Смотрите романтическое реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 на СТБ.

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