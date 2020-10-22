Стало известно имя еще одного участника романтического реалити «Холостячка». Уже в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера наиболее ожидаемого проекта, в котором мы увидим главную героиню Ксению Мишину открытой, честной и без заученного сценарного текста. А за ее сердце поборется сценарист и автор студии «Квартал 95» Александр Эллерт! Больше — в материале.

На Первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников и впечатление, которое они произведут на Ксению. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 33-летний автор и сценарист студии «Квартал 95», участник «Лиги смеха» Александр Эллерт.

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Этого мужчину Ксения могла ожидать на Первой вечеринке, поскольку, как только начался кастинг, в своих социальных сетях Александр заявил, что он идет в проект «Холостячка». Шутил он или нет, было непонятно. Однако теперь ясно точно: мужчина настроен серьезно и готов побороться за внимание главной героини!

«Когда я узнал, что Холостячкой стала Ксения Мишина ― симпатичная, кайфовая, интересная, пошел нестандартным путем и записал шуточные сториз. Так мы познакомились заочно. На проект я пришел побороться за сердечко первой украинской Холостячки. Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина», — уверен Александр.

Кстати, Александр Эллерт и Андрей Рыбак, об участии которого стало известно вчера, являются друзьями. Как они пройдут этот путь на проекте и не помешает ли любовь дружбе, узнаем уже скоро. Смотрите романтическое реалити «Холостячка» в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 на СТБ.

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