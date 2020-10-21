Уже в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка». Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться 15 самых достойных мужчин страны. Кто они и что мы о них знаем — читайте в материале.

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На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников, их первое знакомство с Ксенией и подарки, которые они подготовили. На удивление, не все мужчины решили впечатлить Холостячку. Некоторые пришли без цветов и подарков. Как к этому отнесется сама главная героиня?

Один из участников решит сразу пригласить Ксению на свидание на глазах у всех конкурентов. Также на проект придет мужчина, с которым актриса была ранее знакома, но он почему-то это отрицает.

«Этого не может быть, поскольку я бы точно запомнил знакомство с тобой», — ответил участник. Кто прав, узнаем уже скоро.

Ксения увидит несколько знакомых лиц. Не со всеми за пределами проекта общение наладилось, поскольку одного из участников Холостячка даже заблокировала в социальных сетях! Сможет ли он изменить мнение о себе?

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Также Ксения встретит мужчину, с которым она познакомилась на другом телевизионном проекте и имеет хорошие приятельские отношения. Но как Холостячка отреагирует на его появление в реалити, и возникнет ли между ними романтическая искра?

Мужчины будут прибывать на автомобилях, велосипедах, мотоциклах, пешком, а кое-кто даже прилетит из Таиланда. Кто покорит сердце первой украинской Холостячки, смотрите уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Video: «Холостячка»: Кто придет бороться за сердце Ксении Мишиной Проект Холостячка стартует в пятницу. Какие участники проекта Холостячка 2020 на СТБ придут бороться за Ксению Мишину? Смотрите Холостячку 2020 в пятницу на СТБ Video: «Холостячка»: Кто придет бороться за сердце Ксении Мишиной Проект Холостячка стартует в пятницу. Какие участники проекта Холостячка 2020 на СТБ придут бороться за Ксению Мишину? Смотрите Холостячку 2020 в пятницу на СТБ Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ