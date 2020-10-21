Уже цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостячка». Головною героїнею стала акторка театру і кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина. Саме за її серце боротимуться 15 найдостойніших чоловіків країни. Хто вони і що ми про них знаємо — читайте в матеріалі.

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На першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників, їх перше знайомство з Ксенією та подарунки, які вони підготували. Та не всі чоловіки вирішили вразити Холостячку. Деякі прийшли без квітів та подарунків. Як до цього поставиться сама головна героїня?

Один з учасників вирішить одразу запросити Ксенію на побачення на очах у всіх конкурентів. Також на проєкт прийде чоловік, із яким акторка була знайома раніше, але він чомусь це заперечує.

«Цього не може бути, бо я точно запам’ятав би знайомство з тобою», — відповів чоловік. Чия правда, побачимо незабаром.

Ксенія побачить кілька знайомих облич. Не з усіма за межами проєкту спілкування налагодилось, бо одного з учасників Холостячка навіть заблокувала в соціальних мережах! Чи зможе він змінити думку про себе?

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Також Ксенія зустріне чоловіка, з яким вона познайомилась на іншому телевізійному проєкті і має гарні приятельські стосунки. Та як відреагує Холостячка на його появу в реаліті, і чи виникне між ними романтична іскра?

Чоловіки прибуватимуть на автомобілях, велосипедах, мотоциклах, пішки, а дехто навіть прилетить з Таїланду. Хто підкорить серце першої української Холостячки, дивіться вже 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Холостячка»: Хто прийде боротися за серце Ксенії Мішиної Проект Холостячка стартує в п'ятницю. Які учасники проекту Холостячка 2020 на СТБ прийдуть боротися за Ксенію Мішину? Дивіться Холостячку 2020 у п'ятницю на СТБ

Video: «Холостячка»: Хто прийде боротися за серце Ксенії Мішиної Проект Холостячка стартує в п'ятницю. Які учасники проекту Холостячка 2020 на СТБ прийдуть боротися за Ксенію Мішину? Дивіться Холостячку 2020 у п'ятницю на СТБ

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