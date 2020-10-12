Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, которая развеивает все стереотипы, часто направленные в адрес женщины. 14 абсолютно разных, но успешных и самодостаточных героинь делятся в своих интервью личными историями саморазвития и реализации, опровергая абсурдный ярлык со стороны общества. Психолог проекта «О чем молчат женщины» Елена Божук присоединилась к флешмобу #СильнаЯ и разобралась, почему оспаривание стереотипов вызывает ещё больше «хейта», негатива и агрессии. Подробнее — в материале.

Психолог проекта «О чем молчат женщины» призналась, что получила не только эстетическое наслаждение от реализации кампании #СильнаЯ, но и почву для размышлений.

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После выхода первых интервью успешных героинь проекта многие начали писать не только злобные комментарии, но и действительно агрессивные сообщения в адрес девушек. Странно, но большинство из них написаны… девушками!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Елена Божук дала профессиональное объяснение причин такого «кибербуллинга», оскорблений и присвоения ярлыков: «Вместе с цифровым прогрессом мы получили побочный эффект цифровой коммуникации ― кибербуллинг. Травля в коллективах была всегда, но если лет 20 назад от нее можно было легко отстраниться, уйдя домой, то теперь практически невозможно скрыться от цифровой агрессии, ведь комментарии, сообщения или письма мгновенно находят адресата, без перерыва на выходные или сон».

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Также психолог утверждает, что хейт — это не только молодежное явление. С каждым днём эта психологическая атака обретает новые проявления: «Действительно, в юном возрасте сложнее справиться с потоком отрицательных чувств, но хейтер ― это не тот, кто во всем видит негатив. Хейтер ― это тот человек, который ненавистью реагирует на успехи другого. Это неуверенный в себе человек, который за своей агрессией скрывает собственную ранимость и уязвимость. Успех другого напоминает о собственной нереализованности, и вместо того, чтобы становиться лучше, он выбирает более простой путь ― проявлять ненависть к более успешным», — объясняет психолог.⠀

Что стоит за хейтом?

«Такое поведение ― это также способ привлечь к себе внимание. К сожалению, брань и ненависть часто льется от владелиц аккаунтов с подписью «счастливая мать и жена». Я как психолог могу предположить, что в жизни у владельца аккаунта все складывается не самым лучшим образом и пока человек не ощущает собственную силу для того, чтобы изменить жизнь к лучшему», ― говорит Елена Божук.

Главные причины хейтинга: ⠀

зависть;

раздражение из-за того, что вы сумели реализовать чью-то цель.

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

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