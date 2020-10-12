СильнаЯ: Психологиня проєкту «Про що мовчать жінки» про кампанію і причини хейту

Телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, яка розвіює всі стереотипи, часто спрямовані на адресу жінки. 14 абсолютно різних, але успішних і самодостатніх героїнь діляться в своїх інтерв’ю особистими історіями саморозвитку і реалізації, спростовуючи абсурдні ярлики з боку суспільства. Психологиня проєкту «Про що мовчать жінки» Олена Божук приєдналася до флешмобу #СильнаЯ і розібралася, чому оспорювання стереотипів викликає ще більше «хейту», негативу і агресії. Детальніше — в матеріалі.

Психологиня проєкту «Про що мовчать жінки» зізналася, що отримала не лише естетичну насолоду від реалізації кампанії #СильнаЯ, але й підґрунтя для роздумів.

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Після виходу перших інтерв’ю успішних героїнь проєкту багато хто почав писати не тільки злісні коментарі, а й справді агресивні повідомлення на їхню адресу. Дивно, але більшість із них написані… жінками!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Олена Божук дала професійне пояснення причин такого «кібербулінгу», образ і нав’язування ярликів: «Разом з цифровим прогресом ми отримали побічний ефект цифрової комунікації — кібербулінг. Цькування в колективах було завжди, але якщо років 20 тому від нього можна було легко відсторонитися, пішовши додому, то тепер практично неможливо сховатися від цифрової агресії, адже коментарі, повідомлення або листи миттєво знаходять адресата, без перерви на вихідні або сон».

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Також психологиня стверджує, що хейт — це не тільки молодіжне явище. З кожним днем ​​ця психологічна атака знаходить нові прояви: «Справді, в юному віці складніше впоратися з потоком негативних почуттів, але хейтер — це не той, хто у всьому бачить негатив. Хейтер — це та людина, яка ненавистю реагує на успіхи іншого. Це невпевнена у собі людина, яка за своєю агресією приховує власну вразливість. Успіх іншого нагадує про власну нереалізованість, і замість того, щоб ставати краще, вона обирає простіший шлях — проявляти ненависть до більш успішних», — пояснює психологиня.

Що стоїть за хейтом?

«Така поведінка — це також спосіб привернути до себе увагу. На жаль, лайка і ненависть часто ллється від власниць акаунтів з підписом «щаслива мати і дружина». Я як психолог можу припустити, що в житті у власника акаунту все складається не найкращим чином і поки що людина не відчуває в себі сили для того, щоб змінити життя на краще», ― зазначає Олена Божук.

Головні причини хейтингу: ⠀

заздрощі;

роздратування через те, що хтось зумів реалізувати ваші цілі.

Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

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