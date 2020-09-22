Холостячка Ксения Мишина и ее размышления на тему любви

Уже 23 октября на телеканале СТБ состоится премьера романтического проекта «Холостячка». Ксения Мишина стала главной героиней, за сердце которой поборются достойные мужчины. Главная конечная цель — любовь. А что в понимании Ксении любовь — узнайте в материале.

Несомненно, одной из самых больших загадок является прекрасное чувство, химия между двумя… Она толкала великих мужчин начинать войны, кого-то убивала, а кого-то возносила до небес. Ксения Мишина опубликовала важный пост у себя на странице в Instagram и поделилась размышлениями, что в ее понимании любовь.

«Бывает, что с первой секунды ты чувствуешь близость и искру, а бывает, что чувство приходит со временем, не такое горячее, но ещё более глубокое. Обдумывая это явление, анализируя свою жизнь, сложно дать ответ на вопрос, что же это такое. Но несколько важных моментов я все таки поняла», — пишет Холостячка.

Любовь и верность для меня всегда в одном флаконе. Возможно, в начале отношений есть место переживаниям о конкуренции. Но как только вы прошли опыт сближения, как только становится ясно, что отныне порознь не получится, преданность становится залогом чувства безопасности и дает отношениям развиваться.

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Любовь — путь! И будешь ли ты идти по нему ― это не вопрос судьбы, это решение. В отношениях надо трудиться, работать над собой. Знаете, как у психологов, чтобы стать профессионалом, нужно сначала пройти сотни часов личной терапии, проработать свои травмы, чтобы не видеть их в каждом клиенте. Так же и в отношениях, нужно видеть напротив человека, а не свои боли и страхи.

Любовь невозможна без уважения. Решение уважать всё: путь партнера, его взгляды, выборы — вернёт вам такое же уважение, и появится следующая важнейшая ценность в любви ― свобода.

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Любовь — это свобода и безопасность. Жизненно важно пространство, в котором есть принятие вас партнером: вашей профессии, вашего финансового состояния, количества детей, вероисповедания и бытовых привычек… Когда вы достигнете такого уровня осознанности, чтобы давать такое пространство другим, тогда вы получите такое отношение и к себе. И именно в таком пространстве живет настоящая любовь, от которой никто никогда никуда уже не уйдёт!

И самое главное: Любовь — это беспрерывный процесс совместного развития… ибо без него — пропасть, разница мировоззрений, ощущений, отсутствие взаимного наполнения, вдохновения…

Не пропустите грандиозную романтическую премьеру осени — «Холостячка». Уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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