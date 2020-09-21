23 октября 2020 года на телеканале СТБ стартует романтическое реалити — «Холостячка»! Уже с весны зрители задавались вопросом, когда же состоится премьера, и вот, приоткрыв занавес, оглашаем старт самого ожидаемого проекта осени! С 23 октября каждую пятницу зритель будет окунаться в мир невероятных и незабываемых свиданий, которые будут организовывать мужчины для Холостячки Ксении Мишиной.

Невероятно талантливая, артистичная, привлекательная и целеустремленная Ксения Мишина вскоре предстанет в роли Холостячки. Именно в реалити актриса проживет часть своей жизни без сценария, роли, сценических костюмов и привычного киношного тайминга. Это проект о чувствах, любви и переживаниях.

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Украинская адаптация известного успешного формата «The Bachelorette» компании Warner Bros покорит сердце каждого зрителя. Достойные герои, которые готовы удивлять и бороться за внимание Ксении. Незабываемые свидания и церемонии, на которых Холостячка вручит бутоньерки. Все это вы увидите уже 23 октября на телеканале СТБ!

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Ведущим романтического реалити станет Григорий Решетник, который как никто другой знает, в чем секрет настоящей гармонии между мужчиной и женщиной. В проекте «Холостячка» Григорий будет надежным попутчиком Ксении, который поможет лучше и больше понять мужчин. А для самих героев — другом, который не позволит упустить шанс на любовь!

С 23 октября включайте телеканал СТБ и каждую пятницу в 19:00 наслаждайтесь невероятным романтическим путешествием с проектом «Холостячка»!

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