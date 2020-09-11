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«Холостячка»: Главные героини «The Bachelorette» Америки и Германии 2020

11.09.2020

Похоже, пришло время поговорить и о зарубежных сезонах романтического реалити. Уже в октябре в Америке на телеканале ABC состоится премьера 16-го сезона «The Bachelorette». А вскоре и в Германии адаптация  известного успешного формата компании Warner Bros. Предлагаем узнать, кто же главные героини и Холостячки за рубежом.     

Премьера американского 16 сезона реалити «The Bachelorette» состоится уже 13 октября. К счастью, команда успела отснять сезон. Съемки должны были стартовать еще в марте, однако были поставлены на паузу из-за пандемии. Поэтому премьера с 18 мая перенеслась аж на середину осени. 

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Главной героиней стала Клэр Кроули — экс-участница проекта «The Bachelor». Тогда она дошла до финала, но получила отказ. Тот выпуск заставил женщин по всей Америке аплодировать ей стоя, ведь она достойно и гордо попрощалась с главным героем. Клэр покинула сезон с новым чувством собственного достоинства и решимостью никогда не соглашаться ни на что меньшее, чем безусловная любовь и уважение, которых она заслуживала. 

38-летняя Клэр родом из Сакраменто, Калифорния. Любит проводить дни, играя со своими двумя собаками ― Элби и Хани. Занимается йогой и путешествует с друзьями. 

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Холостячкой адаптации проекта «The Bachelorette» в Германии в 2020 году стала Мелисса Дамилия. 

Свою любовь она уже искала на телевидении. 24-летняя девушка из Штутгарта успела поучаствовать во многих реалити, где знакомилась, строила отношения и боролась даже за денежные призы. Поэтому желающих побороться за сердце Мелиссы собралось немало. 

Ее последние серьезные отношения закончились три года назад. «Для меня отношения означают время и внимание. С моим возлюбленным это было невозможно из-за проекта за границей и физического расстояния», — рассказала немецкая Холостячка.

Самое большое желание Мелиссы? Кругосветное путешествие на микроавтобусе и желательно с любимым. Вот еще несколько ответов на самые актуальные вопросы.

Как чувствуешь себя в роли Холостячки?

«Пока я с трудом осознаю, что я Холостячка. Я думаю, что понять и проанализировать то, что я главная героиня “Die Bachelorette”, смогу лишь когда стану перед мужчинами их выбирать», — призналась девушка.

В чем твоя особенность?

«Моя лояльность. Я всегда честная и стараюсь установить справедливость. Думаю, что и другие ценят это качество во мне», — говорит Холостячка. 

Какой твой стиль?

«Мой стиль — это удобство. Если я не наряжаюсь прям, то выхожу так, как удобно».

Идеальный мужчина?

«Честный, внимательный, с чувством юмора. Впечатлить могут своей настоящей натурой, искренностью».

А главной героиней проекта «Холостячка» в Украине стала талантливая актриса театра и кино — Ксения Мишина. Больше о жизни и биографии Холостячки 2020 — читайте здесь!  

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