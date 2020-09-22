Холостячка Ксенія Мішина та її міркування на тему кохання

Вже 23 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного проєкту «Холостячка». Ксенія Мішина стала головною героїнею, за серце якої поборються гідні чоловіки. Головна кінцева мета — кохання. А що в розумінні Ксенії кохання — дізнайтеся в матеріалі.

Безсумнівно, однією з найбільших загадок є прекрасне почуття, хімія між двома… Вона штовхала великих чоловіків починати війни, когось убивала, а когось підносила до небес. Ксенія Мішина опублікувала важливий пост у себе на сторінці в Instagram і поділилася міркуваннями, що в її розумінні кохання.

«Буває, що з першої секунди ти відчуваєш близькість та іскру, а буває, що почуття приходить з часом, не таке гаряче, але ще більш глибоке. Обдумуючи це явище, аналізуючи своє життя, складно дати відповідь на питання, що ж це таке. Але кілька важливих моментів я все-таки зрозуміла», — пише Холостячка.

Любов і вірність для мене завжди в одному флаконі. Можливо, на початку взаємин є місце переживанням через конкуренцію. Але як тільки ви пройшли досвід зближення, як тільки стає ясно, що відтепер нарізно не вийде, відданість стає запорукою почуття безпеки і дає стосункам розвиватися.

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Любов — шлях! І чи будеш ти йти по ньому — це не питання долі, це рішення. У взаєминах треба працювати над собою. Знаєте, як у психологів, щоб стати професіоналом, потрібно спочатку пройти сотні годин особистої терапії, пропрацювати свої травми, щоб не бачити їх у кожному клієнті. Так само і в стосунках, потрібно бачити навпроти людину, а не свої болі і страхи.

Любов неможлива без поваги. Рішення поважати все: шлях партнера, його погляди, вибори — поверне вам таку ж повагу, і з’явиться наступна найважливіша цінність у любові — свобода.

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Любов — це свобода і безпека. Життєво важливий простір, у якому є прийняття вас партнером: вашої професії, вашого фінансового стану, кількості дітей, віросповідання і побутових звичок… коли ви досягнете такого рівня усвідомленості, щоб давати такий простір іншим, тоді ви отримаєте відповідне ставлення і до себе. І саме в такому просторі живе справжня любов, від якої ніхто ніколи нікуди вже не піде!

І найголовніше: Любов — це безперервний процес спільного розвитку… бо без нього — прірва, різниця світоглядів, відчуттів, відсутність взаємного наповнення, натхнення…

Не пропустіть грандіозну романтичну прем’єру осені — «Холостячка». Вже 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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