Схоже, настав час поговорити і про закордонні сезони романтичного реаліті. Уже в жовтні в Америці на телеканалі ABC відбудеться прем’єра 16-го сезону «The Bachelorette». А незабаром і в Німеччині адаптація відомого успішного формату компанії Warner Bros. Пропонуємо дізнатися, хто ж головні героїні і Холостячки за кордоном.

Прем’єра американського 16 сезону реаліті «The Bachelorette» відбудеться вже 13 жовтня. На щастя, команда встигла відзняти сезон. Зйомки мали стартувати ще в березні, проте були поставлені на паузу через пандемію. Тому прем’єра з 18 травня перенеслася аж на середину осені.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Головною героїнею стала Клер Кроулі — ексучасниця проєкту «The Bachelor». Тоді вона дійшла до фіналу, але отримала відмову. Той випуск змусив жінок по всій Америці аплодувати їй стоячи, адже вона гідно і гордо попрощалася з головним героєм. Клер залишила сезон з новим почуттям власної гідності і рішучістю ніколи не погоджуватися ні на що менше, ніж безумовне кохання і повага, на які вона заслуговувала.

38-річна Клер родом із Сакраменто, Каліфорнія. Любить проводити дні, граючи зі своїми двома собаками ― Елбі і Хані. Займається йогою і подорожує з друзями.

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Холостячкою адаптації проєкту «The Bachelorette» в Німеччині в 2020 році стала Мелісса Дамілія.

Своє кохання вона вже шукала на телебаченні. 24-річна дівчина зі Штутгарта встигла взяти участь у багатьох реаліті, де знайомилася, будувала стосунки і боролася навіть за грошові призи. Тому охочих поборотися за серце Мелісси зібралося чимало.

Її останні серйозні стосунки закінчилися три роки тому. «Для мене стосунки означають час і увагу. З моїм коханим це було неможливо через проєкт за кордоном і фізичну відстань», — розповіла Холостячка.

Найбільше бажання Мелісси? Навколосвітня подорож на мікроавтобусі і бажано з коханим. Ось іще кілька відповідей на найактуальніші запитання.

Як почуваєшся в ролі Холостячки?

«Поки я важко усвідомлюю, що я Холостячка. Я думаю, що зрозуміти і проаналізувати те, що я головна героїня “Die Bachelorette”, зможу лише коли стану перед чоловіками їх вибирати», — зізналася дівчина.

У чому твоя особливість?

«Моя лояльність. Я завжди чесна і намагаюся встановити справедливість. Думаю, що й інші цінують цю якість у мені», — каже Холостячка.

Який твій стиль?

«Мій стиль — це зручність. Якщо я не виряджаюся вже дуже, то виходжу так, як зручно».

Ідеальний чоловік?

«Чесний, уважний, з почуттям гумору. Вразити можуть своєю справжньою натурою, щирістю».

А головною героїнею проєкту «Холостячка» в Україні стала талановита актриса театру і кіно — Ксенія Мішина. Більше про життя і біографію Холостячки 2020 — читайте тут!

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