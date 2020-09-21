«Холостячка»: відома дата старту проєкту на чолі з Ксенією Мішиною

23 жовтня 2020 року на телеканалі СТБ стартує романтичне реаліті — «Холостячка»! Ще з весни глядачі цікавилися питанням, коли ж відбудеться прем’єра, і ось, відхиливши завісу, оголошуємо старт найочікуванішого проєкту осені! З 23 жовтня щоп’ятниці глядач зануриться у світ неймовірних і незабутніх побачень, які будуть організовувати чоловіки для Холостячки Ксенії Мішиної.

Неймовірно талановита, артистична, приваблива і цілеспрямована Ксенія Мішина незабаром постане в ролі Холостячки. Саме в реаліті актриса проживе частину свого життя без сценарію, ролі, сценічних костюмів і звичного кіношного таймінгу. Це проєкт про почуття, кохання і переживання.

Більше на тему: Цієї осені я обираю кохання: перший проморолик проєкту «Холостячка»

Українська адаптація відомого успішного формату «The Bachelorette» компанії Warner Bros підкорить серце кожного глядача. Гідні герої, які готові дивувати і боротися за увагу Ксенії. Незабутні побачення і церемонії, на яких Холостячка вручить бутоньєрки. Все це ви побачите вже 23 жовтня на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Холостячка: Перше ексклюзивне інтерв’ю Ксенії Мішиної

Ведучим романтичного реаліті стане Григорій Решетник, який як ніхто інший знає, в чому секрет справжньої гармонії між чоловіком і жінкою. У проєкті «Холостячка» Григорій буде надійним попутником Ксенії, який допоможе краще і більше зрозуміти чоловіків. А для самих героїв — другом, який не дасть згаяти шанс на кохання!

З 23 жовтня вмикайте телеканал СТБ і щоп’ятниці о 19:00 насолоджуйтеся неймовірною романтичною подорожжю з проєктом «Холостячка»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ