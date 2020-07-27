Холостячка: Перше ексклюзивне інтерв’ю Ксенії Мішиної

Телеканал СТБ анонсував перше українське романтичне реаліті, в якому шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка. Головною героїнею проєкту «Холостячка» стала талановита актриса театру і кіно, любляча мама — Ксенія Мішина. Перше велике ексклюзивне інтерв’ю Ксенії — читайте в матеріалі.

Ксеніє, як ти відреагувала, отримавши пропозицію стати Холостячкою? Чи довго думала, перш ніж погодилася?

Дуже цікава сталася зі мною історія. Минулого року знайомий інтерв’юер назвав мене «завидною холостячкою». Тоді ми з цього посміялися. Через якийсь час мені подзвонили з телеканалу СТБ і запропонували стати головною героїнею проєкту «Холостячка».

Були, звичайно, сумніви, але вони завжди є, коли потрібно ухвалювати важливі рішення. До того ж проєкт формату романтичного реаліті — це дуже серйозний крок. Проте в певний момент я подумала: «Чому ні? Чому я повинна від цього відмовлятися?» Це унікальний шанс зустріти свою людину. І я дуже вірю в позитивний результат.

Що стало вирішальним фактором?

Кастинг. Я вдячна каналу СТБ, що вони заздалегідь оголосили моє ім’я, щоб у мене був реальний шанс побудувати стосунки саме з тими претендентами, які від початку зацікавлені в мені. На кастинг прийдуть чоловіки, яким цікава саме я. Це стало важливим фактором, завдяки якому я сказала «так» на пропозицію стати Холостячкою.

Як до твого рішення поставилися твої батьки?

Батьки поставилися з цікавістю, але порадили самостійно ухвалювати рішення. Все-таки це моє життя.

А друзі?

Вони впевнені, що це буде дуже цікава пригода. Обов’язково дивитимуться і мене підтримуватимуть.

Як до того, що ти братимеш участь у проєкті, поставився твій син Платон?

Він приймає це як належне. “У мами буде проєкт? Добре”. До того ж він дуже поважає мою професію і також відчуває до неї великий інтерес. Платон в курсі, що я братиму участь у такому проєкті. Але конкретно про нюанси і концепції я не розповідала.

Ти справді віриш, що зможеш закохатися на проєкті?

Так. Чому ні? Я довго над цим думала і допускаю, що так воно й буде. Камери присутні щодня в моєму житті, незалежно від формату проєкту. І я не хочу собі в голові формувати рамки. Це моє життя. Я можу зустріти свою людину де завгодно. І хочу пройти цей період життя щиро і відкрито, з вірою в те, що все закінчиться максимально успішно.

«Холостячка» — це крута подорож, але, звичайно, у мене є невеликий страх. Багато думок, як позитивних, так і не дуже. Та це нормально перед кроком у невідомість. Я раніше не брала участі в романтичних реаліті, але вірю і налаштовую себе на найкращий результат.

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Упевнена, всі навколо вважають, що в такої дівчини, як Ксенія Мішина, відбою від чоловіків немає. Чи це не так?

Більшу частину свого життя я присвячую роботі. Часто мені не вистачає часу на себе, а тим більш, на подібні завдання — з кимось познайомитися. Тому сказати, що в моєму житті присутня величезна кількість чоловіків і в мене немає від них відбою, не можу ніяк. Я живу, працюю і впевнена, що зустріти людину можна всюди. А якщо мені зараз пропонують для цього спеціальну платформу, то чому відмовлятися?

Цікаво дослідити себе, свої бажання, пріоритети та поведінку у виборі чоловіка. Навчитися відчувати, хто і що подобається, і спробувати розібратися в чоловічій психології. Цей час на проєкті буде відведено спеціально для мене і моїх запитань. І це дуже класно.

Зізнайся: якого чоловіка ти мрієш зустріти на проєкті?

Свого. Мене часто запитують, яким він повинен бути. Так, у мене є пріоритети у виборі чоловіка, як і в кожної жінки. Але передовсім свого чоловіка потрібно відчути.

Я йду вивчати в цьому проєкті і себе в тому числі. Можу назвати купу стереотипних якостей характеру: розумний, красивий, відповідальний, люблячий. Це все зрозуміло. Але він просто повинен бути максимально Твоїм, ніби завершальною частиною тебе. І, звичайно, такого чоловіка треба заслужити.

Коли закінчилися попередні стосунки? Чому?

Досвід виявився не дуже хорошим. Усе закінчилося десь рік тому. Більшою мірою там був присутній обман. Думаю, кожна жінка стикалася в житті з подібним, але знову ж таки: це досвід. Для того, щоб зустріти свого чоловіка, потрібно багато чого пройти і зрозуміти, відчути і знайти розуміння того, яким він повинен бути. Це як крізь терни…

Що не приймаєш у стосунках?

Боягузтво, аб’юз і обман. Мені важливо, щоб чоловік умів ухвалювати рішення і відповідати за них. Цілеспрямованість, самовладання, спокій також дуже важливі. У мене дуже емоційний темперамент і робота. Хочеться, щоб поруч була людина, яка створюватиме відчуття безпеки і спокою.

Мені здається, зустрічаючи такого чоловіка, зовсім перестаєш боятися своїх невдач і помилок. Починаєш до цього ставитися по-іншому, по-філософськи, приймаючи всі негативні моменти і перетворюючи їх на позитивні. Дуже важливо, щоб була поруч людина, яка не давала би тобі зійти з рейок.

Як робота впливає на особисте життя?

Далеко не всі чоловіки розуміють професії, подібні на мою. Поцілунки, тривалі зйомки, щільний графік. Перш за все ключем до взаєморозуміння є усвідомленість, прийняття і відповідальність вибору. Побудова щирих добрих стосунків — величезна робота двох людей і взаємна самовіддача.

Взаємоповага — дуже тонка грань, яку кожен повинен підтримувати.

Коли була на побаченні востаннє?

Давно (сміється).

Ідеальне побачення для тебе…

Ідеальне для мене побачення — побачення з людиною, яка мені подобається. Це не залежить від місця і часу. Просто поруч чоловік, який мене надихає і притягує. Можна і на лавці з морозивом (усміхається).

Найкраще побачення у твоєму житті…

Чогось неординарного не було. Думаю, все попереду. Перше побачення у чоловіків і жінок завжди акуратне. Навряд чи чоловік повезе тебе стрибати з парашутом або кататися на повітряній кулі. Це просто знайомство, розмова. А далі вже вступають у силу фантазія і вчинки, що ведуть до розвитку стосунків.

Після складного розставання з батьком Платона не розчарувалась у стосунках, чоловіках, шлюбі?

Абсолютно нічого такого не було. Я прожила цей період, не замислюючись і не аналізуючи. Звичайно, було важко, і я зіткнулася з купою матеріальних труднощів. Я себе особливо не грузила, та й часу на це не було. Мабуть, тому що це було усвідомленим рішенням і чітким розумінням, що з цією людиною нічого не вийде.

Могла б пов’язати своє життя з іноземцем?

У мене немає упереджень стосовно мови чи національності.

Як ставишся до різниці у віці? Могла б закохатися в чоловіка набагато молодшого / старшого?

І таких упереджень у мене немає. Я допускаю в житті різні варіанти і не осуджую вибір інших людей. Впевнена, що за великої різниці можуть бути чудові стосунки.

Ти ревнива?

Якщо є вагомий аргумент для моїх ревнощів, то так. Я завжди дуже серйозно ставлюся.

Якби це була відома людина, у якої багато прихильниць…

Без проблем. До такого я спокійно ставлюся, оскільки розумію, кого я вибираю. Але якщо мені буде некомфортно, здасться, що це переходить усі межі і порушує наші особисті стосунки, то я задумаюсь. Відданість повинна бути завжди.

Були стосунки з акторами?

Не було.

Як ставишся до службових романів?

Нормально. Це може бути. Але досі такого досвіду в мене не було.

Для тебе важливе фінансове становище чоловіка?

Я не люблю рахувати чужі гроші. Звичайно, всі ми розуміємо, живучи в матеріальному світі, що стабільне фінансове становище — це важливий аспект щасливого життя. Ми виховуємо себе, своїх дітей, задовольняємо потреби тощо. Але я знаю, що в кожної людини в житті можуть бути різні періоди, і це не означає, що чоловік невдаха або альфонс.

Головне ― бачити в своєму чоловікові перспективу, прагнення до розвитку і разом досягати поставлених цілей.

Знайомила своїх чоловіків з Платоном? Він швидко сходиться з людьми?

Був такий досвід. Платон у мене дуже доброзичливий, відкритий хлопець, не відчуває жодних труднощів у спілкуванні, тому негативних моментів ніколи не виникало. Як і ревнощів. До того ж він дуже любить спілкуватися з чоловіками. Особливо з тими, хто справді може його чогось навчити і щиро ставиться. Діти все відчувають.

Каже, щоб ходила на побачення?

Нещодавно сказав, що хоче братика або сестричку. Але краще братика. Я кажу: «Платоне, треба ж знайти чоловіка, щоб створити сім’ю, і тоді вже народити тобі братика або сестричку». А він мені: «Мамо, підійди до вікна. Подивися, скільки там чоловіків! Вибери, познайомся і зробіть». У нього все дуже легко і просто (сміється).

Хочеш іще дітей?

Так, звісно. Дуже хотіла б дівчинку, щоб зрозуміти і відчути відмінності у вихованні.

Могла б побудувати стосунки з чоловіком, у якого є дитина?

Безперечно. Дуже люблю дітей. У мене немає жодних упереджень стосовно минулого чоловіка. Класно, коли він уже має за спиною сімейний досвід. Абсолютно не відчуваю негативних переживань через це. Головне, щоб спілкування з колишніми жінками і дружинами не переходило якісь рамки.

Тобі легко закохуватися?

Не можу сказати, що я легко закохуюсь. Були моменти, коли почуття виникали через якийсь час, не з першого погляду. Впевнена, якщо чоловік захоче, він може підкорити будь-яку жінку своїми вчинками. Ми дуже чутливі.

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