Стартував 65-ий пісенний конкурс Євробачення-2021 в Роттердамі. У першому півфіналі гурт Go_A запалив Європу та пройшов у фінал! Відео із виступом наших преставників на YouTube вже набрав 5,3 мільйони переглядів. 22 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший, а також на сайті СТБ, пройде фінал конкурсу.

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До грандіозного шоу на діджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

В одинадцятому випуску Володимир вийшой на зв’язок з іноземними журналістами Євробачення, щоб розпитати в них про їхні враження від Євробачення та Нацвідбору, представника України та пісні «Шум». Чи це добре, коли на Євробаченні виступають з етнічною піснею рідною мовою та які шанси в України на перемогу, дивіться в одинадцятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим.

Про пісню «Шум» та її розуміння

Deban Aderemi & William Lee Adams, Wiwibloggs (Британія)

Вона божевільна в хорошому сенсі. Вона буде в ТОП-15. Вона унікальна тим, що має українські народні мотиви. І вона качова та драйвова. Багато глядачів Євробачення слухатимуть першу версію та думатимуть про другу. І мені подобається друга версія!

Для мене «Шум» це про пробудження після зими у весну, коли світ повертається до життя. Це як із пандемією, яка все поставила на паузу, усе навколо було мертвим, але зараз ми повертаємося до життя. У кліпі ми бачимо Чорнобиль, це була катастрофа, але Україна відродилася. Ця пісня для мене про надію. Мені подобається, що пісня українською. Це чудово, коли на Євробаченні пісні національною мовою. Й українська – чудова мова.

Це добре – презентувати свою мову. Де ви ще почуєте українську пісню на радіо Британії чи Ірландії? Це круто, що всі сідають дивитись Євробачення, мільйони людей з усього світу, і вони можуть почути та відчути силу української мови та емоції від неї. Ми живемо в Британії, ми вже не можемо слухати тільки британську музику. Саме тому ми дивимось Євробачення – щоб відкрити для себе культуру іншої країни та нову музику. Навіть етнічну – чому ні. Ми такого не чули ще.

Aida Hollje, Media Scientist in Eurovision (Німеччина)

Хоч я, на мій превеликий жаль, не розмовляю українською, я її трохи розумію. Тому особисто в мене не було великих проблем із розумінням пісні. Але я думаю, що навіть глядачі, яким абсолютно незнайома українська, можуть завдяки кліпу та виступу наживо зрозуміти її сенс та посил. Емоції пісні передаються через музику, тож дослівне розуміння тексту в рамках конкурсу, скоріш за все, другорядне.

Я вважаю, що це дуже круто, коли на Євробаченні за першим акордами можна зрозуміти, представник якої країни стоїть на сцені. Тому особисто я завжди за те, щоб етніка була і, таким чином, надавала пісні її національного характеру. У чистому вигляді фольклор може бути важким для сприйняття широкого загалу глядачів, тому я вважаю той компроміс, який для своєї творчості знайшов гурт Go_А, дуже вдалим. В основі пісні український фольклор, проте аранжування сучасне та інтонаційне. З одного боку, це демонструє культурну спадщину України, а з іншого – розвиток культури та музики цієї країни в теперішньому та майбутньому.

José García, Editor www.eurovision-spain.com (Іспанія).

Так, мені сподобалась пісня «Шум». Вона виокремлюється з-поміж інших та несе в собі етнічну мелодію. На мою думку, на такому конкурсі як Євробачення, коли у фіналі змагаються 26 країн, дуже важливо виділятися, бути інакшим. Україна цього року дотримується цього й може отримати перемогу.

Якщо пісня хороша і вона чіпляє вас, не важливо – розумієте ви текст, чи ні. Мелодія «Шуму» експресивна, вона має незвичний початок. Коли тобі подобається пісня, завжди можна знайти переклад тексту – у цьому немає жодних проблем.

Tautvydas Neliupšis, Editor Eurodiena.lt (Литва)

Мені подобається цьогорічна пісня України. Вона оригінальна, має цікаве звучання. Це той формат музики, який я дуже люблю бачити на Євробаченні.

Назва пісні дуже добре описує її – у ній багато шуму. Музика – це універсальна мова, й англійська не потрібна, щоб розуміти текст. Багато пісень не англійською, які перемогли на Євробаченні, це доводять.

Виступати з народною чи етнічною піснею на Євробаченні, на мою думку, це завжди ризик. Те, що є зрозумілим для однієї країни, може бути важким для сприйняття іншими. Але я бачу багато переваг таких пісень на конкурсі: поширення культурної спадщини, представлення етнічних мелодій усій Європі. Такі пісні мають шанс виділитися з-поміж інших, більш стандартних поп-пісень.

Змагання буде запеклим, і передбачити результати важко. Але я сподіваюся, що в ТОП-15 Україна може потрапити. Ця пісня має всі шанси зачепити глядачів.

Aleksandra Wąsek, Еuriwizja.org (Польща)

Це чудова пісня, одна з найкращих пісень Євробачення-2021. Мені до вподоби народний жанр і, на мій погляд, це чудово, що Україна нарешті відправила на Євробачення пісню рідною мовою.

Для мене ця пісня дуже схожа на ті народні пісні, що співали молоді дівчата багато років тому. Минулорічний «Соловей» мені здалася типовою піснею про кохання тих стародавніх часів. Зараз я відчуваю, що «Шум» більше про веселощі, і можливо вона написана, щоб забути про ситуацію із пандемією та створити вечірку в себе вдома. Щоб звільнити свою голову від песимістичних думок.

Я обожнюю фольклорні пісні. Конкурс Євробачення має бути про те, щоб демонструвати культуру кожної країни. Для мене це найголовніша мета цього конкурсу. Мені подобається музика зі звучанням традиційних інструментів.

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Jan Bors, TV Producer (Чехія)

Цього року із «Шумом» було так: «Вау! Україно, як ти це робиш?» Це висока якість. Моє оточення взагалі не були фанами Євробачення. Але їм дуже сподобалася пісня. Вони би її ніколи не почули, а Євробачення дає шанс дізнатись про нові гурти, й ось деякі з них ти вже слухаєш на повторі. І я не тільки про пісню «Шум», а про всі треки цього гурту. Вони круті! Це те, що може дати Євробачення тим артистам, хто і справді робить якісний продукт, вкладає в нього індивідуальний дух та душу.

Я розумію це, як шум лісу, дерев. Це Бог лісу чи щось таке. Коли я побачив відео, я подумав, що це про радіоактивний шум. Це може бути що завгодно. Але це просто класно й це те, як я розумію пісню. Вона про створення шуму.

Go_a – це фул пекедж! Це або переможець, або ТОП-10. Для мене це точно мій особистий переможець!

Про Нацвідбір на Євробачення

Deban Aderemi & William Lee Adams, Wiwibloggs (Британія).

Український відбір – один із найкращих. Він дуже сильний завдяки учасникам – вони завжди епічні, кожен звучить особливо та є унікальним. Що я дуже люблю в нацвідборі – це те, що він не тільки про переможця. Ми пам’ятаємо Khayat, Tayanna, The Hardkiss. Ми любимо нацвідбір України! Дивимося найпопулярніші виступи, Maruv наприклад.

Aida Hollje, Media Scientist in Eurovision (Німеччина)

Я регулярно слідкую за українським нацвідбором із того часу, як UA: Перший та СТБ почали проводити його спільно. Це шоу зроблено дуже якісно, музика представлена дуже різноманітна. Воно не тільки для українського, але і для європейського глядача.

José García, Editor www.eurovision-spain.com (Іспанія)

Так, я завжди слідкую за відборами на Євробачення різних країн. Український відбір, на мою думку, дуже добре організовано, бо в глядача є вибір серед абсолютно різноманітних учасників.

autvydas Neliupšis, Editor Eurodiena.lt (Литва)

Я спостерігаю за нацвідбором в Україні. Щороку дізнаюся про нових артистів, яких раніше не чув. Я й досі їх слухаю. Глядачі отримують широкий вибір музичних стилів, які їм презентують щороку, тож кожен може обрати те, що йому до вподоби.

Aleksandra Wąsek, Еuriwizja.org (Польща)

Український відбір один із моїх найулюбленіших шоу в Європі. Він презентує багато сильних учасників з України та музику високої якості, яку написано не в спеціальному жанрі для Євробачення, а створено в трендових та сучасних жанрах. І не забуваючи про фольклор, як це зробили Go_А. Я рада, що цього року ми можемо їх почути на Євробаченні.

Jan Bors, TV Producer (Чехія)

Я був декілька разів на нацвідборі в робочих поїздках, як представник делегації. Ми завжди пропонували кооперацію українському телебаченню, щоби бути частиною відбору – це чудова співпраця і вона допомогла нашому артисту зрозуміти, що таке виступати перед камерами, коли за тобою слідкують мільйони глядачів. Зрозуміти, як це – бути частиною світу Євробачення. У Чехії ми не маємо подібного шоу, тому для нас важлива така дружня співпраця. Це корисно, і я спостерігав, як українці роблять телешоу – багатьом професіоналам варто повчитися в них. Це чудовий приклад того, як шоу може бути створено за малих умов. Але те, що вони передають через камери – це фантастика. Надзвичайно круту роботу ви, друзі, робите щороку! І що мені до вподоби, це те як ви тримаєте рівень нацвідбору та мотивуєте артистів відправляти вам якісні пісні. Не тільки форматні для Євробачення, які всі звикли слухати. Але й багато інших унікальних жанрів – це робить ваш відбір особливим. Це один із найкращих відборів у Європі.

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Слідкуйте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 по 22 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. І не пропустіть 22 травня о 22:00 фінал грандіозного пісенного конкурсу Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший, а також на сайті СТБ. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

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