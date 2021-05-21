Журналисты о Евровидении, песне «Шум» и группа Go_A: Украина, как ты это делаешь?!

Стартовал 65-й песенный конкурс Евровидения-2021 в Роттердаме. В первом полуфинале группа Go_A зажгла Европу и прошла в финал! Видео с выступлением наших преставителей на YouTube уже набрало 5,3 миллиона просмотров. 22 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ Перший, а также на сайте СТБ, пройдет финал конкурса.

Больше по теме: Участники финала международного конкурса Евровидение-2021

До грандиозного шоу на диджитальних страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В одиннадцатом выпуске Владимир вишел на связь с иностранными журналистами Евровидения, чтобы расспросить у них об их впечатлениях от Евровидения и Нацотбора, представителя Украины и песни «Шум». Хорошо ли, когда на Евровидении выступают с этнической песней на родном языке и какие шансы у Украины на победу, смотрите в одиннадцатом выпуске спецпроекта СТБ о песенный конкурс Евровидение с Владимиром Бирюковым.

О песне «Шум» и ее понимании

Deban Aderemi & William Lee Adams, Wiwibloggs (Великобритания)

Она сумасшедшая в хорошем смысле. Она будет в ТОП-15. Она уникальна тем, что имеет украинские народные мотивы. И она драйвовая. Многие зрители Евровидения слушать первую версию и думали о второй. И мне нравится вторая версия!

Для меня «Шум» — это о пробуждении после зимы в весну, когда мир возвращается к жизни. Это как с пандемией, которая все поставила на паузу, все вокруг было мертвым, но сейчас мы возвращаемся к жизни. В клипе мы видим Чернобыль, это была катастрофа, но Украина возродилась. Эта песня для меня о надежде. Мне нравится, что песня на украинском. Это замечательно, когда на Евровидении песни на национальном языке. И украинский — прекрасный язык.

Это хорошо — представить свой язык. Где вы еще услышите украинскую песню на радио Великобритании или Ирландии? Это круто, что все садятся смотреть Евровидение, миллионы людей по всему миру, и они могут услышать и почувствовать силу украинского языка и эмоции от нее. Мы живем в Британии, мы уже не можем слушать только британскую музыку. Именно поэтому мы смотрим Евровидение — чтобы открыть для себя культуру другой страны и новую музыку. Даже этническую — почему нет. Мы такого не слышали еще.

Aida Hollje, Media Scientist in Eurovision (Германия)

Хотя я, к моему большому сожалению, не разговариваю на украинском, я ее немного понимаю. Поэтому лично у меня не было больших проблем с пониманием песни. Но я думаю, что даже зрители, которым совершенно незнакомый украинский, могут благодаря клипу и выступлению вживую понять ее смысл и посыл. Эмоции песни передаются через музыку, поэтому дословное понимание текста в рамках конкурса, скорее всего, второстепенное.

Я считаю, что это очень круто, когда на Евровидении по первому аккордами можно понять, представитель какой страны стоит на сцене. Поэтому лично я за то, чтобы этника была и, таким образом, оказывала песни ее национального характера. В чистом виде фольклор может быть трудным для восприятия широкой общественности зрителей, поэтому я считаю тот компромисс, который для своего творчества нашла группа Go_А, очень удачным. В основе песни украинский фольклор, однако аранжировки современные и интонационные. С одной стороны, это демонстрирует культурное наследие Украины, а с другой — развитие культуры и музыки этой страны в настоящем и будущем.

José García, Editor www.eurovision-spain.com (Испания).

Да, мне понравилась песня «Шум». Она выделяется среди других и несет в себе этническую мелодию. По моему мнению, на таком конкурсе как Евровидение, когда в финале соревнуются 26 стран, очень важно выделяться, быть другим. Украина в этом году следует этому и может одержать победу.

Если песня хорошая и она цепляет вас, не важно — понимаете вы текст или нет. Мелодия «Шума» экспрессивная, она имеет необычное начало. Когда тебе нравится песня, всегда можно найти перевод текста — в этом нет никаких проблем.

Tautvydas Neliupšis, Editor Eurodiena.lt (Литва)

Мне нравится нынешняя песня Украины. Она оригинальна, имеет интересное звучание. Это тот формат музыки, который я очень люблю видеть на Евровидении.

Название песни очень хорошо описывает ее — в ней много шума. Музыка — это универсальный язык, и английский не нужна, чтобы понимать текст. Многие песни не на английском, которые победили на Евровидении, это доказывают.

Выступать с народной или этнической песней на Евровидении, по моему мнению, это всегда риск. То, что понятно для одной страны, может быть трудным для восприятия другими. Но я вижу много преимуществ таких песен на конкурсе: распространение культурного наследия, представление этнических мелодий всей Европе. Такие песни имеют шанс выделиться среди других, более стандартных поп-песен.

Соревнование будет отчаянным, и предсказать результаты трудно. Но я надеюсь, что в ТОП-15 Украина может попасть. Эта песня имеет все шансы зацепить зрителей.

Больше по теме: Евровидение-2021: Участница от Австралии Montaigne с песней «Technicolour»

Aleksandra Wąsek, Еuriwizja.org (Польша)

Это замечательная песня, одна из лучших песен Евровидения-2021. Мне нравится народный жанр и, на мой взгляд, это замечательно, что Украина наконец отправила на Евровидение песню на родном языке.

Для меня эта песня очень похожа на те песни, что пели молодые девушки много лет назад. Прошлогодний «Соловей» мне показалась типичной песней о любви тех древних времен. Сейчас я чувствую, что «Шум» больше о веселье, и возможно она написана, чтобы забыть о ситуации с пандемией и создать вечеринку у себя дома. Чтобы освободить свою голову от пессимистических мыслей.

Я обожаю фольклорные песни. Конкурс Евровидение должен быть о том, чтобы демонстрировать культуру каждой страны. Для меня это самая главная цель этого конкурса. Мне нравится музыка со звучанием традиционных инструментов.

Jan Bors, TV Producer (Чехия)

В этом году с «Шумом» было так: «Вау! Украина, как ты это делаешь?!» Это высокое качество. Мое окружение вообще не были фанами Евровидения. Но им очень понравилась песня. Они бы ее никогда не услышали, а Евровидения дает шанс узнать о новых группах, и вот некоторые из них ты слушаешь на повторе. И я не только о песне «Шум», а о всех треках этой группы. Они крутые! Это то, что может дать Евровидение тем артистам, кто действительно делает качественный продукт, вкладывает в него индивидуальный дух и душу.

Я понимаю это, как шум леса, деревьев. Это Бог леса. Когда я увидел видео, я подумал, что это о радиоактивном шум. Это может быть что угодно. Но это просто классно и это то, как я понимаю песню. Она о создании шума.

Go_a — это фулл пекедж! Это либо победитель, или ТОП-10. Для меня это точно мой личный победитель!

О Нацотбор на Евровидение

Deban Aderemi & William Lee Adams, Wiwibloggs (Великобритания).

Украинский отбор — один из лучших. Он очень сильный благодаря участникам — они всегда эпические, каждый звучит особенно и является уникальным. Что я очень люблю в нацотборе — это то, что он не только о победителе. Мы помним Khayat, Tayanna, The Hardkiss. Мы любим нацотбор Украины! Смотрим самые популярные выступления, Maruv например.

Aida Hollje, Media Scientist in Eurovision (Германия)

Я регулярно слежу за украинским нацотбора с тех пор, как UA: Перший и СТБ начали проводить его вместе. Это шоу сделано очень качественно, музыка представлена ​​очень разнообразная. Оно не только для украинского, но и для европейского зрителя.

José García, Editor www.eurovision-spain.com (Испания)

Да, я всегда слежу за отборами на Евровидение разных стран. Украинский отбор, по моему мнению, очень хорошо организовано, так у зрителя есть выбор среди абсолютно разных участников.

Аutvydas Neliupšis, Editor Eurodiena.lt (Литва)

Я наблюдаю за нацотбора в Украине. Ежегодно узнаю новых артистов, которых раньше не слышал. Я до сих пор их слушаю. Зрители получают широкий выбор музыкальных стилей, которые им представляют ежегодно, поэтому каждый может выбрать то, что ему по душе.

Aleksandra Wąsek, Еuriwizja.org (Польша)

Украинский отбор один из моих самых любимых шоу в Европе. Он представляет много сильных участников из Украины и музыку высокого качества, которая написана не в специальном жанре для Евровидения, а создан в трендовых и современных жанрах. И не забывая о фольклоре, как это сделали Go_А. Я рада, что в этом году мы можем их услышать на Евровидении.

Jan Bors, TV Producer (Чехия)

Я был несколько раз на нацотборе в рабочих поездках, как представитель делегации. Мы всегда предлагали кооперации украинскому телевидению, чтобы быть частью отбора — это замечательная сотрудничество и она помогла нашему артисту понять, что такое выступать перед камерами, когда за тобой следят миллионы зрителей. Понять, как это — быть частью мира Евровидение. В Чехии мы не имеем подобного шоу, поэтому для нас важна такая дружеское сотрудничество. Это полезно, и я наблюдал, как украинцы делают телешоу — многим профессионалам стоит поучиться у них. Это прекрасный пример того, как шоу может быть создано при малых условий. Но то, что они передают через камеры — это фантастика. Очень крутой работу вы, друзья, делаете каждый год! И что мне нравится, это то как вы держите уровень нацотбора и мотивируете артистов отправлять вам качественные песни. Не только форматные для Евровидения, которые все привыкли слушать. Но много других уникальных жанров — это делает ваш отбор особенным. Это один из лучших отборов в Европе.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с иностранными журналистами на всех диджитал-площадках СТБ:

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 по 22 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук та ютуб. И не пропустите 22 мая в 22:00 финал грандиозного песенного конкурса Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ Перший, а также на сайте СТБ. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.