Сьогодні стартує 65-ий пісенний конкурс Євробачення! Уже о 22:00 в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. До грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

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У восьмому випуску ви маєте змогу познайомитися ближче з учасниками першого півфіналу Євробачення, що пройде вже сьогодні у Роттердамі. Представники Азербайджану, Бельгії, Ізраїлю, Кіпру, Литви, Мальти і Швеції розказали про ідею своїх пісень та їхній головний меседж. Про що співатимуть конкурсанти у першому півфіналі, дивіться у восьмому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим.

Євробачення 2021 – дивитись онлайн перший півфінал 18 травня 2021

Efendi – Азербайджан

Як і минулого року, цьогоріч теж була велика кількість пісень різних жанрів, які надіслали різні композитори з різних країн. Ми всі ці пісні переслухали, обрали ті, які мені більш-менш підходять тембрально. Ми записали їх, але мені постійно щось не подобалось ― пісні були не мої, я не бачила в них себе. Наприкінці я почула «Mata Hari», і вона одразу закохала мене в себе.

Спочатку пісня звучала інакше, ми її максимально переробили. Я зрозуміла: не вистачає національних мотивів. Не вистачає рідної мови, яку можна додати в цю композицію. За історію участі Азербайджану на Євробаченні жодного разу не було, щоб у композиції звучала своя мова. На щастя, цього року звучатиме наша мова, наші національні інструменти, чому я дуже рада.

Наш меседж той самий, що й торік: це історія сильної жінки. Свого часу жінки, яких не розуміли та осуджували, стали найсильнішими жінками в історії. Я надихаюся ними і хотіла б, щоб через мене, мою музику надихався і мій слухач. Люди, які не вірять у себе, почуваються розбитими, самотніми. У такий момент, якщо поруч немає людини, яка може тебе підтримати, важливо, щоб ти сам відчув у собі силу та зміг сам себе підтримати. Не боявся робити будь-які помилки і, навпаки, вчився на них.

До речі, кліп на пісню «Mata Hari» ми знімали у Києві. Я вдячна вам усім за підтримку. Дякую за приємні та добрі повідомлення, які ви мені надсилаєте. І дуже розраховую на вашу підтримку до кінця.

Hooverphonic – Бельгія

Наша пісня на Євробачення-2021 називається «The Wrong Place». Цю пісню я написав після першого локдауну на початку липня. Тоді я вже не міг дочекатися знову працювати з іншими людьми в студії. Мій друг запитав, чи зацікавлений я попрацювати із дівчиною на ім’я Шарлотта Форе. Я знав її роботи і вони мені подобалися, тому я погодився. Ми записали пісню, щоб дізнатися одне одного краще. І це була пісня «The Wrong Place». Перше, що ми сказали одне одному: давай напишемо пісню про всі речі, які ти не можеш робити під час пандемії. Як, наприклад, цілувати людину, яку не знаєш, торкатися інших, спати з тими, кого не знаєш. Зараз це передбачає небезпеку. Це було весело ― створювати уявний світ, у якому можливе те, що неможливе зараз у реальному житті. Пісня про те, що секс на одну ніч має негативні наслідки ― це наш посил на Євробаченні.

З нашим режисером кліпу ми вже працювали кілька років тому. Він той, бачення та ідеї якого ми розуміємо. Він створив чудове відео, чимось воно навіть схоже на Тіма Бертона чи Тарантіно ― двох режисерів, яких ми дуже любимо. Це зробило нашу пісню ще більш напружливою. Це така чорна казка з чорним гумором.

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Eden Alene – Ізраїль

«Set Me Free» ― про моє та бажання кожного бути вільними від токсичних людей, цієї пандемії та всього, від чого хочете звільнитися.

Elena Tsagrinou – Кіпр

«El Diablo» ― пісня для тих, хто зміг вийти з токсичних стосунків. Вона була написана найкращими для мене композиторами: Thomas Stengaard, Jimmy Joker Thornfeldt, Laurell Barker, Oxa.

THE ROOP – Литва

Піснею «Discoteque» ми хочемо підштовхнути людей танцювати. Тому що танці роблять вільним тебе, твоє тіло та душу. Це добре для вашого психічного та фізичного здоров’я. Танці знижують депресію. Насправді, немає жодної людини, яка не вміла б танцювати. Усі танцюють і полюбляють це. Тож давайте танцювати!

Destiny – Мальта

Ми маємо малтіпл-пісню цього року. Коли я почула «Je Me Casse», вона одразу стала тою самою, бо дуже близька мені. Цією піснею я прагну донести вам, наскільки сильні жінки, могутні та успішні. Ми маємо підтримувати одна одну заради досягнення наших цілей та мрій.

Tusse – Швеція

Історія моєї пісні така: сонграйтер її написав і шукав співака, який зможе її заспівати. Зі мною зв’язалися, щоб я послухав пісню та спробував її заспівати. На той період я не мав часу, бо готувався до тесту з математики, і я почав відмовлятися, мовляв, у мене школа. Але мене переконали. Я мав писати тест ― натомість я поїхав на студію і почув цю пісню. Вона була крута!

Що мені подобається найбільше ― це текст та ідея. Ця пісня про те, що кожна людина має власний голос і кожен має право бути почутим. Вона про надію, тож мені хочеться цією піснею нагадати усім, що ми маємо більше спільного, ніж того, що нас відрізняє. І це чудово.

Дивіться повний випуск спецпроєкту з конкурсантами першого півфіналу Євробачення-2021 на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

Стежте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 до 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук і ютуб.

І не пропустіть 18, 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула. У першому півфіналі виступатимуть:

Литва: The Roop – «Discoteque» Словенія: Ana Soklič – «Amen» Росія: Manizha – «Russian Woman» Швеція: Tusse – «Voices» Австралія: Montaigne – «Technicolour» Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand» Ірландія: Lesley Roy – «Maps» Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo» Норвегія:TIX – «Fallen Angel» Хорватія: Albina – «Tick-Tock» Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place» Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free» Румунія: ROXEN – «Amnesia» Азербайджан: Efendi – «Mata Hari» Україна: Go_A – «SHUM» Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

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