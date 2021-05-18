Первый полуфинал Евровидения: песни о сильных женщинах, секс на одну ночь и надежду

Сегодня стартует 65-й песенный конкурс Евровидение! Уже в 22:00 в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победители Национального отбора-2020 группа Gо_А. К грандиозному шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

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В восьмом выпуске вы можете познакомиться поближе с участниками первого полуфинала Евровидения, который пройдет уже сегодня в Роттердаме. Представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты и Швеции рассказали об идее своих песен и их главном месседже. О чем будут петь конкурсанты в первом полуфинале, смотрите в восьмом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым.

Евровидение 2021 — смотреть онлайн первый полуфинал 18 мая 2021

Efendi ― Азербайджан

Как и в прошлом году, в этом тоже было большое количество песен различных жанров, которые прислали разные композиторы из разных стран. Мы все эти песни переслушали, выбрали те, которые мне более или менее подходят тембрально. Мы записали их, но мне постоянно что-то не нравилось ― песни были не мои, я не видела в них себя. В конце я услышала «Mata Hari», и она сразу влюбила меня в себя.

Сначала песня звучала иначе, мы ее максимально переделали. Я поняла: не хватает национальных мотивов. Не хватает родного языка, который можно добавить в эту композицию. За всю историю участия Азербайджана на Евровидении ни разу не было, чтобы в композиции звучал свой язык. К счастью, в этом году будет звучать наш язык, наши национальные инструменты, чему я очень рада.

Наш месседж тот же, что и в прошлом году: это история сильной женщины. В свое время женщины, которых не понимали и осуждали, стали сильнейшими женщинами в истории. Я вдохновляюсь ими и хотела бы, чтобы, слушая мою музыку, вдохновлялся и мой слушатель. Люди, которые не верят в себя, чувствуют себя разбитыми, одинокими. В такой момент, если рядом нет человека, который может тебя поддержать, важно, чтобы ты сам почувствовал в себе силу и смог сам себя поддержать. Не боялся делать любые ошибки и, наоборот, учился на них.

Кстати, клип на песню «Mata Hari» мы снимали в Киеве. Я благодарна вам всем за поддержку. Спасибо за приятные и добрые сообщения, которые вы мне присылаете. И очень рассчитываю на вашу поддержку до конца.

Hooverphonic ― Бельгия

Наша песня на Евровидение-2021 называется «The Wrong Place». Эту песню я написал после первого локдауна в начале июля. Тогда я уже не мог дождаться, когда вновь начну работать с людьми в студии. Мой друг спросил, заинтересован ли я поработать с девушкой по имени Шарлотта Форе. Я знал ее работы и они мне нравились, поэтому я согласился. Мы записали песню, чтобы узнать друг друга лучше. И это была песня «The Wrong Place». Первое, что мы сказали друг другу, ― давай напишем песню о всех тех вещах, которые ты не можешь делать во время пандемии. Как, например, целовать человека, которого не знаешь, касаться других, спать с теми, кого не знаешь. Сейчас это предполагает опасность. Это было весело ― создавать воображаемый мир, в котором возможно то, что невозможно сейчас в реальной жизни. Песня о том, что секс на одну ночь имеет негативные последствия ― это наш посыл на Евровидении.

С нашим режиссером клипа мы уже работали несколько лет назад. Он тот, чье видение и идеи мы понимаем. Он создал замечательное видео, чем-то оно даже похоже на Тима Бертона или Тарантино ― двух режиссеров, которых мы очень любим. Это сделало нашу песню еще более напряженной. Это такая черная сказка с черным юмором.

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Eden Alene ― Израиль

«Set Me Free» ― о моем и желании каждого быть свободными от токсичных людей, этой пандемии и всего, от чего хотите избавиться.

Elena Tsagrinou ― Кипр

«El Diablo» ― песня для тех, кто смог выйти из токсичных отношений. Она была написана лучшими для меня композиторами: Thomas Stengaard, Jimmy Joker Thornfeldt, Laurell Barker, Oxa.

THE ROOP ― Литва

Песней «Discoteque» мы хотим подтолкнуть людей танцевать. Потому что танцы делают свободным тебя, твое тело и душу. Это хорошо для вашего психического и физического здоровья. Танцы снижают депрессию. На самом деле, нет ни одного человека, который бы не умел танцевать. Все танцуют и любят это. Поэтому давайте танцевать!

Destiny ― Мальта

Мы создали малтипл-песню в этом году. Когда я услышала «Je Me Cass» ― она ​​сразу стала той самой, потому что очень близка мне. Этой песней я хочу донести вам, насколько сильны женщины, мощны и успешны. Мы должны поддерживать друг друга ради достижения наших целей и желаний.

Tusse ― Швеция

История моей песни такова: сонграйтер ее написал и искал певца, который сможет ее спеть. Со мной связались, чтобы я послушал песню и попытался ее спеть. На тот период у меня не было времени, потому что готовился к тесту по математике, и я начал отказываться, мол, у меня школа. Но меня убедили. Я должен был писать тест ― вместо этого я поехал на студию и услышал эту песню. Она была крутая!

Что мне нравится больше всего ― это текст и идея. Эта песня о том, что каждый человек имеет свой голос и каждый имеет право быть услышанным. Она о надежде, поэтому мне хочется этой песней напомнить всем, что мы имеем больше общего, чем того, что нас отличает. И это замечательно.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с конкурсантами первого полуфинала Евровидения-2021 на всех диджитал-площадках СТБ.

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 до 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб.

И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула. В первом полуфинале выступят:

Литва: The Roop – «Discoteque» Словения: Ana Soklič – «Amen» Россия: Manizha – «Russian Woman» Швеция: Tusse – «Voices» Австралия: Montaigne – «Technicolour» Северная Македония: Vasil – «Here I Stand» Ирландия: Lesley Roy – «Maps» Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo» Норвегия:TIX – «Fallen Angel» Хорватия: Albina – «Tick-Tock» Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place» Израиль: Eden Alene – «Set Me Free» Румыния: ROXEN – «Amnesia» Азербайджан: Efendi – «Mata Hari» Украина: Go_A – «SHUM» Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

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