Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн зірки переходять на українську мову сюжет від 08.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: зірки переходять на українську мову
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Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Від початку повномасштабного вторгнення багато вітчизняних зірок вирішили перейти на українську мову: хтось перейшов на солов’їну тільки у соціальних мережах, а хтось повністю відмовився від вживання російської – як наприклад, Володимир Дантес. Але є й ті зірки шоу-бізнесу, які принципово відмовляються говорити українською навіть у публічному полі. Хто вони? Та як самотужки перейти на українську та заохотити до цього рідних та друзів? Дивіться у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски