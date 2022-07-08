Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн зірки переходять на українську мову сюжет від 08.07.2022

Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Від початку повномасштабного вторгнення багато вітчизняних зірок вирішили перейти на українську мову: хтось перейшов на солов’їну тільки у соціальних мережах, а хтось повністю відмовився від вживання російської – як наприклад, Володимир Дантес. Але є й ті зірки шоу-бізнесу, які принципово відмовляються говорити українською навіть у публічному полі. Хто вони? Та як самотужки перейти на українську та заохотити до цього рідних та друзів? Дивіться у сюжеті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022.

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