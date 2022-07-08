Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн звезды переходят на украинский язык сюжет от 08.07.2022

Выпуск от 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців

С начала полномасштабного вторжения многие отечественные звезды решили перейти на украинский язык: кто-то перешел на соловьиную только в социальных сетях, а кто-то полностью отказался от употребления русского языка – как например, Владимир Дантес. Но есть и те звезды шоу-бизнеса, которые принципиально отказываются говорить по-украински даже в публичном поле. Кто они? И как самостоятельно перейти на украинский и мотивировать к этому родных и друзей? Смотрите в сюжете Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022.

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