Дивіться онлайн програму Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022. Ще в 2014 році символом незламності України став Донецький аеропорт, який мужньо обороняли кіборги.

У повномасштабній війні 2022 року список символів доповнив завод у Маріуполі Азовсталь. Стеля і стіни рухнули, а бійці встояли, і тепер вони є символом непохитності українського духу. У надскладних умовах у воїнів вистачало сил навіть співати пісні – особливо «Стефанію» гурту Kalush Orchestra, яка вже теж стала символом всіх хоробрих українських матерів. Сюжет про всі символи війни дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 03.06.2022.

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Українські зірки, які були на межі життя та смерті