Смотрите онлайн программу Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 03.06.2022. Еще в 2014 году символом несокрушимости Украины стал Донецкий аэропорт, который мужественно обороняли киборги.

В полномасштабной войне 2022 года список символов дополнил завод в Мариуполе Азовсталь. Потолок и стены рухнули, а бойцы устояли, и теперь они являются символом непреклонности украинского духа. В сверхсложных условиях у воинов хватало сил даже петь песни – особенно Стефанию группы Kalush Orchestra, которая уже тоже стала символом всех храбрых украинских матерей. Сюжет обо всех символах войны смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуске от 03.06.2022.

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Украинские звезды, которые были на грани жизни и смерти