Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн відомі українці, які втратили рідних на війні сюжет від 08.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: відомі українці, які втратили рідних на війні
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Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022. Вітчизняні зірки телебачення та шоу-бізнесу розповіли, як ледве не втратили членів своєї родини через війну. А деякі з них на жаль назавжди лишилися найближчих людей. Хто з відомих українців більше не обійме родичів через російську агресію? Дивіться у нашому сюжеті.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски