Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн известные украинцы, которые потеряли родных на войне сюжет от 08.07.2022

Выпуск от 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022. Отечественные звезды телевидения и шоу-бизнеса рассказали, как едва не потеряли членов своей семьи из-за войны. А некоторые из них, к сожалению, навсегда лишились самых близких людей. Кто из известных украинцев больше не обнимет родственников из-за российской агрессии? Смотрите в нашем сюжете.

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