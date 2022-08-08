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Все буде добре

Ми з України: невероятная история воина ВСУ, спасшего 5-летнюю девочку во время обстрелов

08.08.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с мамой двух детей. Мария рассказала трогательную историю о воине ВСУ, спасшем ее 5-летнюю дочь во время обстрелов. После этого военный Владислав стал для маленькой Анюты родным и поддерживает связь с новой семьей. Читайте невероятную историю спасения, которая объединила людей, прямо сейчас на сайте STB.UA.

Ми з України: невероятная история воина ВСУ| Все буде добре

Военнослужащий с позывным «Мухомор» прикрыл своим телом и спас пятилетнюю девочку. Произошло это при обстреле российскими оккупантами города Орехов.

Мария, мать спасенной девочки, рассказывает, когда начался обстрел в Орехове, стояли в очереди за гуманитарной помощью. Повезло, что рядом в это время проходил военный.

«Я со старшей дочерью стояла в школе в очереди на гумпомощь. Младшая гуляла возле школы. Мы услышали много криков и люди начали кричать: «Быстро забегайте во внутрь!» Начались взрывы, просто кошмар! Я увидела, как какой-то парень забрал мою Анютку, упал с ней на пол и закрыл ее от взрывов. В том месте, где гуляла Анечка, ранили волонтёра, и, к сожалению, он не выжил…», – рассказывает мама.

Событие произошло 10 мая. Сразу после прекращения обстрела женщина вместе с детьми побежала домой. «Мухомор» же решил их отыскать и обратился к местным властям, которые разместили пост в соцсетях с просьбой помочь в поисках семьи.

«Как мы услышали о том, что наш спаситель ищет нас, плакали все! И мужчина плакал, и я! За душу взяло! Мы его должны искать, а не наоборот! Для меня он стал как родным братом», — признается Мария.

Военный рассказывает, хотел убедиться, что с девочкой все хорошо. Перед встречей очень волновался. 5-летняя Аня подарила своему спасателю рисунок с благодарностью, он ей – белого мишку. Признается, найти именно такую ​​игрушку в прифронтовой области оказалось сверхсложной задачей.

По словам Марии, дочь сейчас не расстается со своей новой игрушкой: «Она теперь у нас занята, у нее есть кого кормить, спать укладывать, с кем мультики смотреть».

Родные маленькой Ани и «Мухомор» говорят: будут общаться и дальше: «Теперь наш защитник и мы всегда на связи. Мы о нем молимся, общаемся с ним. Не было такого дня, чтобы мы о нем не думали».

У военного, спасшего 5-летнюю Анюту, сейчас единственная мечта – чтобы его дети не воевали и не видели ужасов войны.

«Мы – на своей земле. Очень хотим, чтобы наши дети не воевали, как мы. Чтобы было тихо и спокойно», — комментирует военный.

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