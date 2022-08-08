Ми з України: неймовірна історія воїна ЗСУ| Все буде добре

Ми з України: неймовірна історія воїна ЗСУ, який врятував 5-річну дівчинку під час обстрілів

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з мамою двох діток. Марія розповіла зворушливу історію про воїна ЗСУ, який врятував її 5-річну доньку під час обстрілів. Після цього військовий Владислав став для маленької Анюти рідним і підтримує зв’язок з новою сім’єю. Читайте неймовірну історію порятунку, яка об’єднала людей, просто зараз на сайті STB.UA.​​

Військовослужбовець із позивним «Мухомор» прикрив своїм тілом та врятував п’ятирічну дівчинку. Сталося це під час обстрілу російськими окупантами міста Оріхів.

Марія, мати врятованої дівчинки, розповідає, коли почався обстріл в Оріхові, стояли в черзі за гуманітарною допомогою. Пощастило, що поруч у цей час проходив військовий.

«Я зі старшою донькою стояла в школі в черзі по гумдопомогу. Молодша гуляла біля школи. Ми почули багато криків і люди почали кричати: “Швидко забігайте всередину!” Почалися вибухи, просто кошмар! Я побачила, як якийсь хлопець забрав мою Анютку, впав з нею на підлогу і закрив її від вибухів. В тому місці, де гуляла Анічка, ранили волонтера, і, на жаль, він не вижив…», – розповідає мама.

Подія відбулась 10-го травня. По припиненню обстрілу жінка разом із дітьми побігла додому. «Мухомор» же вирішив їх відшукати та звернувся до місцевої влади, яка розмістила пост у соцмережах із проханням допомогти у пошуках сім’ї.

«Коли ми почули про те, що наш рятівник нас шукає, плакали всі! І чоловік плакав, і я! За душу взяло! Ми його повинні були шукати, а не навпаки! Для мене він став як рідний брат», — каже Марія.

Військовий розповідає, хотів переконатися, що із дівчинкою все добре. Перед зустріччю дуже хвилювався. 5-річна Аня подарувала своєму рятувальнику малюнок з подякою, він їй – білого ведмедика. Зізнається, знайти саме таку іграшку у прифронтовій області виявилося надскладною задачею.

За словами пані Марії, донька зараз не розстається зі своєю новою іграшкою: «Вона тепер в нас зайнята, в неї є кого годувати, спати вкладати, з ким мультики дивитись».

Рідні маленької Ані та «Мухомор» кажуть: спілкуватимуться й надалі: «Тепер наш захисник і ми – завжди на зв’язку. Ми за нього молимось, спілкуємося з ним. Не було такого дня, щоб ми про нього не думали».

У військового, який врятував 5-річну Анюту, зараз єдина мрія – аби його діти не воювали і не бачили жахів війни.

«Ми – на своїй землі. Дуже хочемо, щоб наші діти не воювали, як ми. Аби було тихо і спокійно», — коментує військовий.

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