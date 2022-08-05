Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре

Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег в поддержку ВСУ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы увидите историю участников Лиги Доброго Бега, пробежавших благотворительный онлайн-забег в поддержку ВСУ. Читайте историю бегунов прямо сейчас на сайте STB.UA.

Лига Доброго Бега создала «Благотворительный онлайн-забег для ВСУ». Данная мера проводилась с целью сбора средств для ВСУ. Всю прибыль от мероприятия организаторы перечисляли на фонд «Повернись живим», который уже много лет очень эффективно помогает нашим военным.

Стартовая стоимость пробега – 280 грн. Событие длилось весь июнь, а каждый участник получил именную медаль-жетон, изготовленный из нержавеющей стали с лазерной гравировкой. Такие жетоны носит каждый военнослужащий.

«Ты должен был пробежать собственную дистанцию. Развиться и стать сильнее. Чтобы наша страна вместе с тобой стала сильнее!», – сказала Анастасия Кубрик, участница забега.

Оля из Николаева тоже присоединилась к онлайн-забегу: «Я пробежала с самого утра 21 километр! Это был экстремальный забег, потому что будил нас не будильник, а ракеты…»

В общей сложности, в событии приняли участие более 1000 человек по всему миру!

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