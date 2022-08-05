Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
Все буде добре

Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег в поддержку ВСУ

05.08.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы увидите историю участников Лиги Доброго Бега, пробежавших благотворительный онлайн-забег в поддержку ВСУ. Читайте историю бегунов прямо сейчас на сайте STB.UA.

Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре

Лига Доброго Бега создала «Благотворительный онлайн-забег для ВСУ». Данная мера проводилась с целью сбора средств для ВСУ. Всю прибыль от мероприятия организаторы перечисляли на фонд «Повернись живим», который уже много лет очень эффективно помогает нашим военным.

Стартовая стоимость пробега – 280 грн. Событие длилось весь июнь, а каждый участник получил именную медаль-жетон, изготовленный из нержавеющей стали с лазерной гравировкой. Такие жетоны носит каждый военнослужащий.

«Ты должен был пробежать собственную дистанцию. Развиться и стать сильнее. Чтобы наша страна вместе с тобой стала сильнее!», – сказала Анастасия Кубрик, участница забега.

Оля из Николаева тоже присоединилась к онлайн-забегу: «Я пробежала с самого утра 21 километр! Это был экстремальный забег, потому что будил нас не будильник, а ракеты…»

В общей сложности, в событии приняли участие более 1000 человек по всему миру!

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Сергей из Мариуполя выбрался живым из Азовстали

 Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: кукольники из Одессы с помощью искусства побеждают зло

 Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити с патриотическими котами

 Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: команда волонтеров делают яркие праздники для людей, переживших оккупацию

 Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Карикатуристы из Одессы организовывают выставку карикатур на антивоенную тематику по всей Украине

 Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Спортсмен-ветеран из Хмельницкой области продал медаль за установление мирового рекорда
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить