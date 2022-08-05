Ми з України: учасники Ліги Доброго Бігу пробігли благодійний онлайн-забіг| Все буде добре

Ми з України: учасники Ліги Доброго Бігу пробігли благодійний онлайн-забіг на підтримку ЗСУ

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви побачите історію учасників Ліги Доброго Бігу, які пробігли благодійний онлайн-забіг на підтримку ЗСУ. Читайте історію бігунів просто зараз на сайті STB.UA.​​

Ліга Доброго Бігу створила «Благодійний онлайн-забіг для ЗСУ». Даний захід проводився з метою збору коштів для ЗСУ. Весь прибуток від заходу організатори перераховували на фонд «Повернись живим», який вже багато років дуже ефективно допомагає нашим військовим.

Стартова вартість пробігу – 280 грн. Подія тривала весь червень, а кожен учасник отримав іменну медаль-жетон, який виготовлений з нержавіючої сталі з лазерним гравіюванням. Такі жетони носить кожен військовослужбовець.

«Ти повинен був пробігти власну дистанцію. Розвинутись і стати сильнішим. Задля того, аби наша країна разом із тобою стала сильнішою!», – сказала Анастасія Кубрик, учасниця забігу.

Оля з Миколаєва теж долучилася до онлайн-забігу: «Я пробігла з самого ранку 21 кілометр! Це був екстремальний забіг, тому що будив нас не будильник, а ракети…»

Загалом, в події взяли участь більше 1000 людей по всьому світу!

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