Ми з України: кукольники из Одессы с помощью искусства побеждают зло| Все буде добре

Ми з України: кукольники из Одессы с помощью искусства побеждают зло

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Юрием Ющенко – руководителем кукольного одесского театра. Кукольный театр известен по многочисленным кукольным выставкам, кукольным баллам. Все это было в мирное время. Сейчас театр призван служить благим целям – поддерживать информационный фронт и сражаться с российской пропагандой. Читайте историю кукольников прямо сейчас в материале STB.UA.

Юрий уже 20 лет превращает сказки в кукольные представления.

«В наших сказках всегда добро побеждает зло. Поэтому у нас была надежда, что 26 февраля мы сыграем спектакль уже в свободной Украине», – сказал руководитель театра.

Однако театр закрылся, а кукольники продолжали ходить на работу. Они тренировались и решили создать взрослый спектакль.

«Было понятно, что нельзя сидеть, сложа руки. Что нужно бороться с агрессором тем оружием, которое нам доступно. Наше оружие – это наше искусство, наша мастерская. У нас были куклы разных диктаторов: Сталина, Гитлера и т.д. Появилась идея добавить к этим диктаторам нового – путина. И объединить их в пророческий сюжет о том, где должен оказаться представитель страны-агрессора после войны».

Через месяц кукольный спектакль был готов. Для кукольников премьера обернулась неожиданным фурором.

«Вместо оваций мы получили лайки и комментарии в соцсетях, подтверждающие то, что мы сделали все на хорошем уровне. Мы точно знаем, что будущее Украины – это будущее свободного государства, в котором будут жить счастливые дети!».

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