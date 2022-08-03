Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло

03.08.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з Юрієм Ющенко –  керівником лялькового одеського театру. Ляльковий театр відомий за численними ляльковими виставками, ляльковими балами. Все це було у мирний час. Зараз театр покликаний служити благим цілям – підтримувати інформаційний фронт і боротися з російською пропагандою. Читайте історію лялькарів просто зараз в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре

Юрій вже 20 років перетворює казки на лялькові вистави. 

«В наших казках завжди добро перемагає зло. Тому у нас була надія, що 26 лютого ми зіграємо виставу вже у вільній Україні»  сказав керівник театру. 

Однак, театр зачинився, а лялькарі продовжували ходити на роботу. Вони тренувалися та вирішили створити дорослу виставу. 

«Було зрозуміло, що не можна сидіти, склавши руки. Що потрібно боротися з агресором завдяки тій зброї, яка нам доступна. Наша зброя –  це наше мистецтво, це наша майстерня. У нас були ляльки різних диктаторів: Сталіна, Гітлера і т.д. З’явилася ідея додати до цих диктаторів нового – путіна. І об’єднати їх в пророчий сюжет про те, де має опинитися представник країни-агресора після війни»

Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре

За місяць лялькова вистава була готова. Для лялькарів прем’єра обернулася неочікуваним фурором. 

«Замість овацій ми отримали лайки і коментарі у соцмережах, які підтверджують те, що ми зробили все на хорошому рівні. Ми точно знаємо, що майбутнє України –  це майбутнє вільної держави, в якій будуть жити щасливі діти!». 

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: В Одесі художники намалювали 70 графіті з патріотичними котами

 Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: команда волонтерів роблять яскраві свята для людей, які пережили окупацію

 Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Карикатуристи з Одеси організовують виставку карикатур на антивоєнну тематику по всій Україні

 Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Спортсмен-ветеран з Хмельниччини продав медаль за встановлення світового рекорду

 Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту для українських солдатів

 Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Як зоопарк «12 Місяців» рятувався від окупації у Демидові
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати