Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло | Все буде добре

Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з Юрієм Ющенко – керівником лялькового одеського театру. Ляльковий театр відомий за численними ляльковими виставками, ляльковими балами. Все це було у мирний час. Зараз театр покликаний служити благим цілям – підтримувати інформаційний фронт і боротися з російською пропагандою. Читайте історію лялькарів просто зараз в матеріалі STB.UA.​​

Юрій вже 20 років перетворює казки на лялькові вистави.

«В наших казках завжди добро перемагає зло. Тому у нас була надія, що 26 лютого ми зіграємо виставу вже у вільній Україні» – сказав керівник театру.

Однак, театр зачинився, а лялькарі продовжували ходити на роботу. Вони тренувалися та вирішили створити дорослу виставу.

«Було зрозуміло, що не можна сидіти, склавши руки. Що потрібно боротися з агресором завдяки тій зброї, яка нам доступна. Наша зброя – це наше мистецтво, це наша майстерня. У нас були ляльки різних диктаторів: Сталіна, Гітлера і т.д. З’явилася ідея додати до цих диктаторів нового – путіна. І об’єднати їх в пророчий сюжет про те, де має опинитися представник країни-агресора після війни».

За місяць лялькова вистава була готова. Для лялькарів прем’єра обернулася неочікуваним фурором.

«Замість овацій ми отримали лайки і коментарі у соцмережах, які підтверджують те, що ми зробили все на хорошому рівні. Ми точно знаємо, що майбутнє України – це майбутнє вільної держави, в якій будуть жити щасливі діти!».

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