Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
Все буде добре

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити с патриотическими котами

26.07.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Игорем из Одессы. Парень рассказывает о том, как он поддерживает боевой дух одесситов с помощью творчества. Он создает рисунки милых котиков в патриотическом украинском стиле. Герои Игоря очень нравятся жителям города и военным. Читайте историю художника прямо сейчас в материале STB.UA.

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре

Одесский художник Игорь Матроскин вместе с командой рисует граффити с патриотическими котами. В настоящее время они изобразили 70 четырехлапых на стенах города.

Игорь начал рисовать патриотических кошек в прошлом году, ведь считает животных неофициальным символом Одессы. С начала войны одесские коты на рисунках стали реакцией на события в Украине.

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре

«В Одессе много памятников котам, потому мы тоже решили их рисовать. В общей сложности стены зданий, заборов Одессы украшают уже 70 граффити кошек. Последнего кота мы нарисовали, дающий ответ русской пропаганде, которая говорит, что борщ – это русское блюдо. Кот на граффити ест борщ и говорит: «Борщ наш!» То есть не дает россиянам посягать на наше блюдо», – рассказал художник.

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре

На процесс подготовки стены и нанесения рисунка художник и его команда тратят до четырех часов. Во время работы Игорь Матроскин общается с прохожими, которые часто дают деньги на краску. Но, как правило, пытаются рисовать граффити быстро, пока никто не видит:

«Сначала мы с несколькими другими художниками ищем место, стену, забор, ворота. Далее красим, грунтуем ну и рисуем, а до этого делаем эскиз, какой именно кот подошел к этой стене. Главная идея наших рисунков – это поднимать боевой дух и настроение горожанам и, когда они отвечают тем же – это очень важно. Это дает нам силы и возможности рисовать кошек и дальше».

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Допомога психолога
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 26 июля?

 Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни Допомога психолога
Все буде добре

Обучение в военное время: как учителям работать с детьми во время войны, рассказал Андрей Жельветро

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 25 июля?

 Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: команда волонтеров делают яркие праздники для людей, переживших оккупацию

 Як виносити дитину під час війни
Все буде добре

Как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны, рассказала Светлана Арефния

 Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Карикатуристы из Одессы организовывают выставку карикатур на антивоенную тематику по всей Украине
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить