Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити| Все буде добре

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити с патриотическими котами

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Игорем из Одессы. Парень рассказывает о том, как он поддерживает боевой дух одесситов с помощью творчества. Он создает рисунки милых котиков в патриотическом украинском стиле. Герои Игоря очень нравятся жителям города и военным. Читайте историю художника прямо сейчас в материале STB.UA.

Одесский художник Игорь Матроскин вместе с командой рисует граффити с патриотическими котами. В настоящее время они изобразили 70 четырехлапых на стенах города.

Игорь начал рисовать патриотических кошек в прошлом году, ведь считает животных неофициальным символом Одессы. С начала войны одесские коты на рисунках стали реакцией на события в Украине.

«В Одессе много памятников котам, потому мы тоже решили их рисовать. В общей сложности стены зданий, заборов Одессы украшают уже 70 граффити кошек. Последнего кота мы нарисовали, дающий ответ русской пропаганде, которая говорит, что борщ – это русское блюдо. Кот на граффити ест борщ и говорит: «Борщ наш!» То есть не дает россиянам посягать на наше блюдо», – рассказал художник.

На процесс подготовки стены и нанесения рисунка художник и его команда тратят до четырех часов. Во время работы Игорь Матроскин общается с прохожими, которые часто дают деньги на краску. Но, как правило, пытаются рисовать граффити быстро, пока никто не видит:

«Сначала мы с несколькими другими художниками ищем место, стену, забор, ворота. Далее красим, грунтуем ну и рисуем, а до этого делаем эскиз, какой именно кот подошел к этой стене. Главная идея наших рисунков – это поднимать боевой дух и настроение горожанам и, когда они отвечают тем же – это очень важно. Это дает нам силы и возможности рисовать кошек и дальше».

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