Ми з України: В Одесі художники намалювали 70 графіті | Все буде добре

Ми з України: В Одесі художники намалювали 70 графіті з патріотичними котами

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з Ігорем із Одеси. Хлопець розповідає про те, як він підтримує бойовий дух одеситів за допомогою творчості. Чоловік створює малюнки милих котиків у патріотичному українському стилі. Герої Ігоря дуже подобаються мешканцям міста та військовим. Читайте Історію художника просто зараз в матеріалі STB.UA.​​

Одеський художник Ігор Матроскін разом з командою малює графіті з патріотичними котами. Наразі вони зобразили 70 чотирилапих на стінах міста.

Ігор почав малювати патріотичних котів минулого року, адже вважає тварин неофіційним символом Одеси. Від початку війни одеські коти на малюнках стали реакцією на події в Україні.

«В Одесі багато пам’ятників котам, тому ми теж вирішили їх малювати. Загалом стіни будівель, парканів Одеси прикрашають вже 70 графіті котів. Останнього кота ми намалювали, який дає відповідь російській пропаганді, яка каже, що борщ – це російська страва. Кіт на графіті їсть борщ і каже: “Борщ наш!” Тобто не дає росіянам зазіхати на свою страву», – розповів художник.

На процес підготовки стіни та нанесення малюнку художник та його команда витрачають до чотирьох годин. Під час роботи Ігор Матроскін спілкується з перехожими, які часто дають гроші на фарбу. Але, зазвичай, намагаються малювати графіті швидко, поки ніхто не бачить:

«Спочатку ми з декількома іншими художниками шукаємо місце, стіну, паркан, ворота. Далі фарбуємо, ґрунтуємо ну і малюємо, а до цього робимо ескіз, який би саме кіт підійшов до цієї стіни. Головна ідея наших малюнків – це підіймати бойовий дух і настрій містянам і, коли вони відповідають тим же, – це дуже важливо. Це дає нам сили й можливості малювати котів і далі».

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