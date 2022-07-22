Ми з України: команда волонтеров делают яркие праздники для людей| Все буде добре

Ми з України: команда волонтеров делают яркие праздники для людей, переживших оккупацию

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все будедобре» вы прочтете историю активного мужчины Саши. Александр вместе с супругой узнали о начале войны в Украине, когда находились в Мексике. После возвращения на родину, мужчина отправился на помощь в пережившие оккупацию села, и решил помочь людям вернуться к нормальной жизни. Сработала ли его инициатива? Читайте прямо сейчас в материале STB.UA.

До войны молодой человек занимался вместе с женой дизайнером интерьера. О начале полномасштабной войны пара узнала в Мексике.

«Нам сказали, что самолет не доберется до Борисполя и нужно добираться своим ходом».

Впрочем, о том, чтобы оставаться за границей, у Саши и мысли не было.

«Здесь мой дом. Я очень хочу, чтобы Украина выстояла. Мы с женой решили, что в любом случае сможем чем-нибудь помочь. Дорога домой у нас заняла 11 дней. У нас не было финансов, чтобы нормально доехать».

И в то время, когда русские бежали из Киевщины и Черниговщины, Саша ехал в горячие точки.

«Друг предложил поехать разгружать людям продукты. Так я впервые попал в села, пережившие оккупацию. Не было света, валялись патроны, страшно было смотреть на все это…», — вспоминает мужчина.

Чтобы подарить людям хоть немного радости и вернуть их к жизни, у Саши появилась идея делать для них праздники. К нему присоединился друг шеф-повар, делавший вкусную еду для людей. Также подключились подруги, проводившие мастер-классы для детей. А потом к команде Саши присоединились музыканты, массажисты и парикмахеры.

«Это было так классно и по-настоящему, что меня мотивировало двигаться дальше. Всего мы провели около десяти ярких праздников. И смогли вернуть радость жизни детям и взрослым».

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