Ми з України: Команда волонтерів роблять яскраві свята для людей | Все буде добре

Ми з України: команда волонтерів роблять яскраві свята для людей, які пережили окупацію

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви прочитаєте історію активного чоловіка Саші. Олександр разом із дружиною дізналися про початок війни в Україні, коли перебували в Мексиці. Після повернення на батьківщину, чоловік вирушив на допомогу в села, які пережили окупацію, і вирішив допомогти людям повернутися до нормального життя. Чи спрацювала його ініціатива? Читайте просто зараз в матеріалі STB.UA.​​

До війни хлопець займався разом із дружиною дизайнером інтер’єру. Про початок повномасштабної війни пара дізналася у Мексиці.

«Нам сказали, що літак не добереться до Борисполя, і потрібно добиратися своїм ходом».

Утім, про те, щоб залишатися за кордоном, у Сашка і думки не було.

«Тут мій будинок. Я дуже хочу, щоб Україна вистояла. Ми з дружиною вирішили, що в будь-якому випадку зможемо чимось допомогти. Дорога додому у нас зайняла 11 днів. В нас не було фінансів, аби нормально доїхати».

І в час, коли росіяни втікали з Київщини та Чернігівщини, Сашко їхав у гарячі точки.

«Друг запропонував поїхати розвантажувати людям продукти. Так я вперше потрапив у села, які пережили окупацію. Не було світла, валялися патрони, страшно було дивитися на все це… », — згадує чоловік.

Щоб подарувати людям хоч трохи радості і повернути їх до життя, у Сашка з’явилася ідея робити для них свята. До нього приєднався друг шеф-кухар, який робив смачну їжу для людей. Також долучилися подруги, які проводили майстер-класи для дітей. А згодом до команди Саші приєдналися музиканти, масажисти і перукарі.

«Це було так класно і по-справжньому, що це мене мотивувало рухатися далі. Всього ми провели близько 10 яскравих свят. І змогли повернути радість життя дітям і дорослим».

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