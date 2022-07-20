Ми з України: ветеран из Хмельницкой области продал медаль за установление мирового рекорда| Все буде добре

Ми з України: Спортсмен-ветеран из Хмельницкой области продал медаль за установление мирового рекорда

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Владимиром Копчинским. Ветеран спорта Владимир Копычинский из села Маков полвека одерживал победы в спорте и получил высокую награду – медаль по установлению мирового рекорда. Воспитанники Владимира Васильевича мужественно защищают Украину, а душа тренера разрывается от того, сколько жизней забирает война. Почему спортсмен решил продать драгоценное вознаграждение? Читайте прямо сейчас в материале STB.UA.

Владимир попал в Книгу рекордов Гиннесса и отдал свою медаль для благотворительного аукциона. Как известно, награду купили за 28 тысяч гривен, которые будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

«Это тяжело, отдавать свою медаль. Много пота пришлось пролить для того, чтобы ее получить. Но сейчас молодые ребята проливают свою кровь, а не пот… Я духом человек сильный, но у меня разрывается душа, когда гибнет наш цвет нации…», – сказал спортсмен.

Отметим, что Владимир Копычинский – первый мастер Украины по гиревому спорту, тренер по тяжелой атлетике Маковской спортивной школы. Его рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса 2 ноября 2013 года на чемпионате мира по гиревому спорту. Стартовая цена его награды на благотворительном аукционе составила 25 тысяч гривен.

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