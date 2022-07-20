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Все буде добре

Ми з України: Спортсмен-ветеран з Хмельниччини продав медаль за встановлення світового рекорду

20.07.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитеся з Володимиром Копичинським. Ветеран спорту Володимир Копичинський із села Маків півстоліття здобував перемоги в спорті та отримав високу нагороду – медаль зі встановлення світового рекорду. Вихованці Володимира Васильовича мужньо боронять Україну, а душа тренера розривається від того, скільки життів забирає війна. Чому спортсмен вирішив продати дорогоцінну винагороду? Читайте просто зараз в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: ветеран з Хмельниччини продав медаль за встановлення світового рекорду | Все буде добре

Володимир потрапив до Книги рекордів Гіннеса і віддав свою медаль для благодійного аукціону. Як відомо, нагороду купили за 28 тисяч гривень, які спрямують на допомогу Збройним силам України.

«Це важко, віддавати свою медаль. Багато поту довелося пролити для того, аби її отримати. Але зараз молоді хлопці проливають свою кров, а не піт… Я духом людина сильна, але в мене розривається душа, коли гине наш квіт нації…», – сказав спортсмен. 

Зазначимо, що Володимир Копичинський — перший майстер України з гирьового спорту, тренер з важкої атлетики Маківської спортивної школи. Його рекорд був зафіксований представниками Книги рекордів Гіннеса 2 листопада 2013 року на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Стартова ціна його нагороди на благодійному аукціоні становила 25 тисяч гривень.

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