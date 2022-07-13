Как пережить потерю друзей на войне, рекомендации психолога Андрея Жельветро

Как переживать утрату друзей и товарищей? Чувство несправедливости делает нас беспомощными. Иногда кажется, что мир рухнул. Однако каждый из нас может найти в себе силы пережить страшное горе, утрату близких и друзей. В новом выпуске «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре» психолог Андрей Жельветро поделился советами, как продолжать жить дальше. Больше читайте в материале STB.UA.

1. Напоминайте, что в ваших силах остановить несправедливость.

2. Запретите себе жалеть себя.

«Потеря друзей может вызвать мысли: А как же я буду здесь без них? Запретите себе жалеть себя, ведь жалость является разрушительным чувством. Если не сможете остановиться в этих мыслях, начните отжиматься вовсю», — рекомендует Андрей Жельветро.

3. Не позволяйте ненависти ослеплять вас, не теряйте бдительности и заботьтесь о собственной безопасности.

«В зоне боевых действий вы можете трансформировать боль потери в агрею на врага. Помните, что ненависть не должна ослеплять и игнорировать инстинкт самосохранения», — предостерегает психолог.

4. Помните, что страх за собственную жизнь – это нормально.

5. Выдержите паузу после возвращения из зоны боевых действий перед началом общения с мирным населением.

6. Осознайте, что не все могут вас понять, ведь не имеют вашего опыта.

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7. Отказывайтесь от общения с теми, кто тянет вас «на дно» и предлагает утешение алкоголем.

8. Напоминайте себе, что вы должны отдыхать и восстанавливать силы, чтобы быть полезным на войне.

«Из-за того, что товарищи гибнут, многие не позволяют себе отдыхать во время ротаций. Помните об отдыхе, это необходимо, чтобы быть сильным и активным», — говорит Андрей.

9. Заботьтесь о тех, кто нуждается в вашей любви. Обнимите маму, помогите отцу, проведите время с женой и т.д.

10. Помогите семье погибшего товарища. Сделайте это в память о нем.

«Подумайте, за что бы ваш друг мог быть вам благодарен, за какую именно помощь его семье», — советует психолог.

11. Проговаривание эмоций и ощущений уменьшает боль.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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