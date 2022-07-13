Як пережити втрату друзів на війні, рекомендації психолога Андрія Жельветро

Як переживати втрату друзів і товаришів? Почуття несправедливості робить нас безпорадними. Інколи здається, що світ завалився. Проте кожен з нас може знайти в собі сили пережити страшне горе, втрату близьких та друзів. У новому випуску «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» психолог Андрій Жельветро поділився порадами, як продовжувати жити далі. Більше — читайте в матеріалі STB.UA.

1. Нагадуйте собі, що у ваших силах зупинити несправедливість.

2. Забороність собі жаліти себе.

«Втрата друзів може викликати думки: А як же я буду тут без них? Забороність собі жаліти себе, адже жалість є руйнівним відчуттям. Якщо не зможете зупинитися у цих думках, почніть віджиматися щосили», — рекомендує Андрій Жельветро.

3. Не дозволяйте ненависті засліплювати вас, не втрачайте пильності та дбайте про власну безпеку.

«У зоні бойових дій ви можете трансформувати біль втрати у агрею на ворога. Пам’ятайте, що ненависть не має засліплювати та ігнорувати інстинкт самозбереження», — застерігає психолог.

4. Пам’ятайте, що страх за власне життя — це нормально.

5. Витримайте паузу після повернення з зони бойових дій перед початком спілкування з мирним населенням.

6. Усвідомте, що не всі можуть вас зрозуміти, адже не мають вашого досвіду.

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7. Відмовляйтеся від спілкування з тими, хто тягне вас «на дно» та пропонує втіху алкоголем.

8. Нагадуйте собі, що маєте відпочивати та відновлювати сили, щоб бути корисним на війні.

«Через те, що товариші гинуть, багато хто не дозволяє собі відпочивати під час ротацій. Нагадуйте собі про відпочинок, це необхідно, аби бути сильним і активним», — каже Андрій.

9. Піклуйтеся про тих, хто потребує вашої любові. Обійміть маму, допоможіть батьку, проведіть час з дружиною тощо.

10. Допоможіть родині загиблого товариша. Зробіть це у пам’ять про нього.

«Подумайте, за що б ваш друг міг би бути вам вдячний, за яку саме допомогу його родині», — радить психолог.

11. Проговорювання емоцій та відчуттів зменшує біль.

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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